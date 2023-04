E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do novo drone DJI Mavic 3 Pro, da nova rede social WeAre8, analisámos o PGA Tour 2023, e muito mais.

Tendo em conta a taxa de inflação berrante, no Zimbabué, o banco central resolveu ligar o valor de uma nova moeda digital ao do ouro.

Há uma corrida à Lua. Os americanos poderão ter mais conhecimentos, os chineses, estão no seu encalço, os russos parecem atrasados, mas são os japoneses que poderão pousar a primeira nave privada na Lua. E o que procura esta missão? Assista ao momento.

[Actualização: A ispace perdeu a comunicação com a nave.]

A DJI apresentou o seu novo drone de topo, o Mavic 3 Pro, com uma configuração de câmara tripla que inclui uma nova lente de 70 mm projetada para um "poderoso enquadramento do objeto".

Atualmente existem muitas redes sociais com características diferentes umas das outras, mas todas têm em comum o contacto entre as pessoas. No entanto há agora uma plataforma que está a dar o que falar. Trata-se da WeAre8 e é uma rede social que lhe paga para ver anúncios. Vamos conhecer melhor este conceito.

A Opera é conhecida por inovar e por trazer verdadeiras revoluções, como mostra agora com o Opera One. Este é um browser que quer romper com o passado e criar novas interfaces, mais simples e mais lógicas. A somar a isso, o Opera One traz também recursos de IA que vão ser muito úteis.

Numa altura em que os carros elétricos são tema constante, a vida útil das baterias é também motivo de debate. Hoje, falamos-lhe de uma nova opção desenvolvida para camiões elétricos e baseada na sua vida útil.

A 2K GMES E OS HB Studios lançaram a meio deste mês, EA Sports PGA Tour 2023, o próximo capitulo da série dedicada ao Golf. Uma modalidade que, ou se ama, ou se odeia mas que desde os primórdios dos videojogos ocupou um nicho muito especial. E agora regressou...e já experimentámos.

O Hyundai IONIQ 6 é o chamado Electrified Streamliner da gama IONIQ e acaba de chegar a Portugal, destacando-se pela tecnologia avançada e elevada autonomia. O preço começa nos 59.390 € e as entregas devem começar a ser feitas a partir de maio.

É um tema que tem sido tabu nas agências espaciais. Contudo, dado o crescimento do interesse generalizado pelas idas ao espaço, alguns cientistas argumentam que o sexo espacial pode acontecer na próxima década e que a indústria do turismo espacial precisa estar pronta para isso. Há já algumas ideias para "testar"!

Estamos cada vez mais perto da realidade daqueles filmes de ficção científica. Afinal, já nasceram, e saudáveis, os primeiros bebés concebidos, recorrendo a um robô injetor de esperma.

O assunto não é novo, mas quando foi apresentado, na CES, pouco se ficou a saber. Contudo, a Hyundai pode ter finalmente descoberto e produzido uma inovação fantástica para acabar com o problema do estacionamento paralelo. A Hyundai mostrou uma nova tecnologia chamada e-Corner num vídeo recente que deixamos agora.