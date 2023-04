Sexo no espaço é inevitável e os cientistas querem “começar a fazer experiências”

É um tema que tem sido tabu nas agências espaciais. Contudo, dado o crescimento do interesse generalizado pelas idas ao espaço, alguns cientistas argumentam que o sexo espacial pode acontecer na próxima década e que a indústria do turismo espacial precisa estar pronta para isso. Há já algumas ideias para "testar"!

Sexo no espaço vai acontecer, não há dúvidas!

Sexo no espaço não é um tema novo, foi já algo da atenção de escritores e cineastas. Contudo, para as agências espaciais, o assunto gravita no âmbito do tabu. Apesar disso, não há dúvidas que vai acontecer, mas como funciona o nosso corpo?

Nesse sentido, os cientistas apresentam um argumento de alguma forma provocador. Num relatório apresentado este mês, os investigadores referem:

O sexo no espaço vai acontecer mais cedo ou mais tarde, e é hora de as pessoas começarem a preparar-se para isso.

Os responsáveis pelo estudo afirmam que o sexo espacial pode acontecer ainda na próxima década. A indústria precisa discutir como lidar com a questão já no imediato. Há dúvidas sobre riscos potenciais relacionados com a conceção, entre vários outros.

O argumento da equipa foi apresentado num documento divulgado no final da semana passada. É de autoria de cientistas e clínicos relacionados ao espaço dos Estados Unidos, Europa e América do Sul. A sua premissa é bastante simples.

A indústria do turismo espacial está à beira da realidade comercial. Nos próximos dez anos, cogita o grupo, pessoas com recursos suficientes pagarão regularmente a empresas privadas para fazer voos espaciais que podem durar dias ou semanas. E, claro, a natureza humana haverá de juntar o desejo e irá acontecer o que não terá acontecido até hoje.

O que se sabe sobre a reprodução animal no Espaço?

Sexo no espaço tem sido uma área de interesse do público. E, finalmente, se os humanos se tornarem uma espécie espacial, o ato seria essencial para a sobrevivência da humanidade a longo prazo. Tem havido alguma investigação olhando para a reprodução animal no espaço.

Também é sabido que as organizações governamentais como a NASA proibiram expressamente os astronautas de fazerem sexo. Contudo, alguns cientistas tornaram-se mais abertos a explorar a questão ultimamente. No entanto, sobre este assunto, a indústria do turismo espacial, em geral, permanece calada, o que não é um bom sinal.

A verdade é que há muitas questões importantes a serem desvendadas quando o assunto é sexo no espaço. Por um lado, o ambiente de microgravidade do espaço – e a falta de peso que ele causa nos astronautas – sem dúvida complicará qualquer tentativa. Estas condições provavelmente não apenas dificultam as manobras físicas da relação sexual, mas também podem afetar negativamente a função sexual das pessoas.

E mesmo que o turista espacial consiga, há também a preocupação de que o espaço possa prejudicar a saúde reprodutiva humana, o que pode tornar a conceção e a gestação mais arriscadas do que na Terra.

O tema é espinhoso, mas tem de ser falado, há muitos cenários, potencialmente complicados, que nunca foram estudados.