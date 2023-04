Hyundai “caranguejo” poderá resolver para sempre a dificuldade em estacionar (vídeo)

O assunto não é novo, mas quando foi apresentado, na CES, pouco se ficou a saber. Contudo, a Hyundai pode ter finalmente descoberto e produzido uma inovação fantástica para acabar com o problema do estacionamento paralelo. A Hyundai mostrou uma nova tecnologia chamada e-Corner num vídeo recente que deixamos agora.

e-Corner permite que as quatro rodas girem até 90 graus

A Hyundai Mobis, divisão de peças da empresa sul-coreana, divulgou um novo vídeo de uma tecnologia que desenvolve chamada e-Corner. O sistema permite que todas as quatro rodas de um carro rodem até 90 graus - juntas ou independentemente - resultando em alguns recursos bastante inspiradores.

Perguntará onde será útil. Pois bem, há muitos cenários possíveis, que irão facilitar e melhorar consideravelmente a vida dos condutores e até a segurança do próprio veículo. Contudo, um dos mais importantes trunfos é para o estacionamento.

Conforme podem ver neste vídeo a seguir, um veículo elétrico Hyundai IONIQ 5 parando ao lado de uma vaga de estacionamento aberta, virando as quatro rodas perpendicularmente ao meio-fio e simplesmente avançando. A Hyundai chama isso de "dirigir caranguejo".

Temos visto várias inovações que tiram proveito do momento atual da indústria automóvel. Com os elétricos vários recursos foram lançados para facilitar a vida dos condutores. A maioria dos veículos elétricos tem um motor montado num ou em ambos os eixos, mas os motores também podem ficar dentro das rodas, como vemos, por exemplo, numa scooter ou bicicleta elétrica. É uma configuração rara no ramo automobilístico, é verdade, mas desde há alguns anos que tem mesmo apoio das autoridades para ser uma realidade.

Já falámos em tempos nos chamados motores de cubos, e há atualmente várias empresas a trabalhar nessa direção.

Como funciona o e-Corner?

Como podemos ver no vídeo produzido pela Hyundai Mobis, este tipo de sistema permite algumas manobras estranhas que não se conseguiria realizar num veículo comum. Por exemplo, a "viragem zero", que é basicamente uma viragem em U sem o U. Na demonstração o IONIQ 5 roda as rodas para fora, mas desta vez as rodas dianteiras e traseiras giram em direções opostas, fazendo com que o SUV elétrico rodem no seu lugar.

Sim, isto pode ser muito útil num parque de estacionamento apertado.

Mais à frente no vídeo, o IONIQ 5 faz uma "viragem em pivô", em que a roda dianteira direita permanece no lugar enquanto a traseira do veículo oscila para fora. Curiosamente, não se trata de um conceito totalmente novo. Os fabricantes de automóveis experimentaram engenhocas que permitiam balançar a traseira de um carro para um lugar de estacionamento desde, pelo menos, a década de 1930, como podemos ver neste vídeo.

A tecnologia também permite a condução diagonal, conseguida ao inclinar as quatro rodas em 45 graus. Já vimos também que este tipo de manobra pode ser feita pela pick-up elétrica da GMC, o Hummer EV. Mas, de toda a tecnologia exibida no vídeo, o estacionamento paralelo e a pirueta de 180 graus parecem ser os mais úteis no mundo real.

A Hyundai não disse se o e-Corner chegará ao mercado.