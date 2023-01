e-Corner: Hyundai transforma o IONIQ 5 num… caranguejo

Ainda não está tudo inventado, longe disso, o mercado automóvel tem muito para inovar e a tendência é para deixar o comum mortal de boca aberta. Para começar, veja só como a Hyundai conseguiu que o seu elétrico IONIQ 5 passasse a ter a capacidade de se mexer como um caranguejo. Sim, leu bem. O construtor sul-coreano apresentou na CES 2023 uma versão única do elétrico que pode deslocar-se na diagonal ou lateralmente como os caranguejos.

Esta funcionalidade, estranha, poderá ser uma mudança no paradigma e só é possível graças a um sistema de quatro rodas direcionais, que rodam até 90 graus para permitir uma manobrabilidade única.

e-Corner: a revolução que a Hyundai quer trazer para as estradas

Cinco anos após a estrear na CES 2018, a tecnologia e-Corner da Hyundai está mais próxima da realidade. Após a sua aparição mais recente na CES 2021, o sistema esteve em exibição no evento mundial da semana passada. E desta vez, em vez de construir um protótipo dedicado para mostrar a tecnologia, o braço Mobis da empresa integrou o e-Corner num elétrico IONIQ 5.

Como pode ver no vídeo que a Hyundai partilhou, o módulo, muito parecido com a funcionalidade “CrabWalk” do Hummer EV, permite que as rodas de um carro rodem de forma que não é usual.

Isso permite que o condutor consiga manobras únicas, mais simples, fáceis e até seguras. Por exemplo, o estacionamento paralelo, que por vezes é compilado quando o espaço não é muito, com esta tecnologia tornar-se-á muito fácil, basta girar as rodas em 90 graus e conduzir o carro na horizontal.

Menos prático, mas igualmente interessante, é o e-Corner que também permite que os carros se movam na diagonal e girem no local. É até possível fazer uma curva sobre o centro do veículo!

Apesar de se falar que a tecnologia poderá aparecer em 2025, a verdade é que a Hyundai Mobis não divulgou mais detalhes sobre o módulo. Fica, contudo, a ideia do enorme potencial que está implícito nas imagens partilhadas.