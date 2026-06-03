Finanças não podem cobrar IUC a antigos proprietários

Uma decisão recente do Tribunal Constitucional veio dar razão a contribuintes que continuavam a receber cobranças de Imposto Único de Circulação (IUC) relativas a veículos que já tinham vendido.

Contribuinte contestou a cobrança de 32,17 euros de IUC de um veículo que já não tinha

O acórdão considera inconstitucional a interpretação da lei que permite às Finanças exigir o pagamento do imposto apenas com base no registo automóvel, sem admitir prova de que o contribuinte já não é o verdadeiro proprietário da viatura.

O caso teve origem num processo que chegou ao Tribunal Constitucional após um contribuinte contestar a cobrança de 32,17 euros de IUC de um veículo que já não lhe pertencia. Tanto o tribunal de primeira instância como o Tribunal Constitucional concluíram que não pode ser exigido o pagamento do imposto a quem demonstre ter alienado o veículo, mesmo que o registo de propriedade não tenha sido atualizado pelo comprador.

Na prática, a decisão reforça o princípio da tributação de acordo com a realidade material dos factos. Ou seja, o imposto deve recair sobre quem efetivamente é proprietário do veículo e não apenas sobre quem continua a constar nos registos administrativos.

Apesar da relevância da decisão, esta aplica-se diretamente apenas ao caso concreto analisado. No entanto, o entendimento do Tribunal Constitucional poderá influenciar futuras decisões judiciais em processos semelhantes.

Esta situação afeta milhares de portugueses que venderam veículos e, por diversas razões, viram os compradores não proceder à atualização do registo automóvel. Até agora, era frequente as Finanças continuarem a emitir liquidações de IUC em nome dos antigos proprietários, obrigando-os muitas vezes a recorrer aos tribunais para contestar a cobrança.

Recorde-se que o IUC é um imposto anual associado à propriedade do veículo e continua, em 2026, a ser pago de acordo com o mês da matrícula da viatura.

Para os contribuintes que recebam notificações de pagamento relativas a veículos já vendidos, a recomendação é guardar toda a documentação que comprove a transmissão da propriedade, incluindo contratos de compra e venda, declarações de venda ou outros documentos relevantes que possam servir de prova perante a Autoridade Tributária.