Para quem sofre de alergias ou asma, sabe da importância que é manter a casa livre de ácaros. Aspirar com frequência os colchões, sofás e tapetes, lavar cobertores com mais frequência, são algumas práticas importantes para manter o ambiente mais saudável.

Para estes casos sugerimos hoje um pequeno aspirador com luz UV e sensor de ácaros e pequenas partículas de lixo, o Smarock S10/S10 Pro.

O aspiradores de ácaros Smarock está disponível em duas versões, S10 e S10 Pro, sendo que a diferença entre eles é essencialmente no sensor de deteção de ácaros e pequenas partículas de lixo. Com este sensor, o utilizador terá uma noção mais clara se as vezes que passou com o aspirador num determinado sítio foram suficientes para limpar convenientemente ou não.

Ambos têm uma potência de sucção de 13000Pa, motor de 500W e uma escova em rolo metálica para apanhar ainda mais sujidade das superfícies aspiradas. Têm também luz UV e tecnologia ultrassónica que garante uma maior esterilização.

O depósito de lixo tem 0,5 litros, sendo separado do filtro. Pesa 2,05kg e mede 325x273x190mm. Já o fio tem 5 metros de comprimento, o que permite uma liberdade de utilização grande.

Estes dois produtos são indicados para limpeza de sofás, colchões, almofadas e tapetes, mas podem ser também usados para limpeza de roupas ou cortinados. São ideais para pessoas com animais em casa ou para quem sofre de alergias ou asma.

O aspirador de ácaros Smarock S10 está disponível por 85,99€ (IVA incluído). Já o modelo Smarock S10 Pro, com sensor de ácaros, está disponível por 99,99€ (IVA incluído). Ambos são enviados a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega. Pode ainda aproveitar um desconto de 5% utilizando o código GKB23NEW, disponível para outras promoções de ano novo.

Smarock S10