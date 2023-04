E Porque Hoje é Sexta

Uma senhora decidiu saber se os maridos das suas três filhas gostavam dela. No dia seguinte foi dar uma voltinha com o primeiro e na beira de um lago escorrega, cai e sem saber nadar, começa-se a afogar. O tipo, sem pestanejar salta para a água e resgata-a. No dia seguinte encontra na porta da sua casa um Nissan Micra com o seguinte recado:

«Obrigado. Da tua sogra que te adora.»

Foi dar uma voltinha com o segundo e na beira de mesmo lago escorrega novamente, cai ara o lago começa-se a afogar. O tipo salta para a água num instante e resgata-a. No dia seguinte encontra na porta da sua casa um Nissan Micra com o seguinte recado:

«Obrigado. Da tua sogra que te adora.»

Foi com o terceiro e mais uma vez na beira do lago escorrega, cai, e começa-se a afogar. O tipo, fica a olhar para a mulher aflita e diz:

– Velha estúpida… Há anos que esperava por isto!

E vai-se embora. No dia seguinte encontra na porta da sua casa um Mercedes Benz 250SL com o seguinte recado:

«Obrigado. Do teu sogro que te adora.»