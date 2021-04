Todos reconhecem os Hummer e a sua capacidade única no mundo automóvel. Estes eram devoradores de combustível, bem como verdadeiras forças únicas no campo do todo-o-terreno. Estes carros impressionavam, mas nem sempre pela positiva.

A GMC, a sua criadora, quis manter estes carros ativos, mas adaptado-os para os tempos mais modernos. Assim, temos agora a chegar ao mercado mais uma proposta elétrica. O Hummer evoluiu e está agora novamente no mercado, mas agora como um novo SUV elétrico.

GMC tem novidades da Hummer

Já se sabia que a Hummer ia regressar ao mercado com os seus carros. A evolução natural seria a sua eletrificação, tornando-o mais amigo do ambiente e sobretudo mais adaptado aos dias de hoje. Para reforçar a sua oferta, surge agora o Hummer EV SUV.

Esta nova proposta vem reforçar a oferta da GMC, mas mudando a estratégia da marca. Para além da proposta anterior, de caixa aberta e dedicada à carga, surge agora um Hummer completamente fechado e mais dedicado aos passageiros.

Especificações de topo neste elétrico

Este novo modelo promete uma autonomia de 480 km e consegue atinge uma velocidade de 100 km/h em apenas 3,5 segundos. Vai estar equipado com 3 motores, alimentados por 20 módulos de bateria, que suportam carregamento de 8000V até 300 kW.

O preço deste primeiro modelo do novo Hummer não é reduzido e atinge os 110.595 dólares. Além destes, vão existir mais 2 modelos que vão custar 90.000 e 80.000 dólares. Alguns destes modelos vão ter uma autonomia ligeiramente menor.

Planos para entrega dos novos carros

Em termos de tempos de entregas, a GMC tem os planos definidos. Os novos Hummer vão começar a ser entregues em 2023. Os restantes modelos vão chegar mais tarde, com os planos a apontarem para o final de 2023 e para a primavera de 2024.

Tal como na pickup, o modelo SUV do Hummer vai ter algumas funcionalidades decerto únicas. Falamos do Extract Mode, que levanta o veículo 15 centímetros, do SuperCruise, o sistema mãos livres de condução e o sistema CrabWalk, que consegue mover o carro diagonalmente.