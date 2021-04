Escolher um smartphone Android pode ser uma tarefa complicada em algumas situações. A oferta nesta plataforma é tanta que os utilizadores podem ficar assoberbados com as pequenas diferenças que os tornam únicos.

Para ajudar neste ponto e dar um pouco de mais informação, a Antutu recolhe informações sobre cada modelo relativamente ao seu desempenho. A lista, ordenada por pontuação, surge agora e mostra quais os smartphones mais poderosos de março.

Todos os meses, e como tem sido visto, a Antutu revela uma lista importante para o universo Android. Esperada pelos utilizadores, esta procura mostrar os smartphones mais poderosos que estão no mercado e que podem ser comprados pelos utilizadores.

Smartphones mais poderosos da gama alta

Março foi um mês pródigo em novidades e lançamentos, o que veio agitar o mercado e mudar de forma profunda a lista da Antutu. Assim, e no topo, temos um novo líder desta tabela. O Black Shark 4 Pro assume este posto e é o primeiro de uma longa lista equipada com o SoC Snapdragon 888.

A lista segue com o Oppo Find X3 Pro e o Nubia Red Magic 6 Pro, ambos com este SoC, 12 GB de RAM e 128 de armazenamento. Abaixo temos o Asus ROG Phone 5, com 16/256 GB de memória, e o Vivo X60 Pro +. Na sexta posição temos o líder de fevereiro, o iQOO 7.

Lista Antutu – Gama alta Black Shark 4 Pro Oppo Find X3 Pro Nubia Red Magic 6 Pro Asus ROG Phone 5 Vivo X60 Pro + iQOO 7 Redmi K40 Pro Xiaomi Mi 11 Meizu 18 Meizu 18 Pro

Lista da Antutu olha também a outros SoC

No que toca à gama média, as mudanças são muito menores e há concorrentes de peso em falta. Smartphones com os SoC Dimensity 1100, Dimensity 1200 e Snapdragon 780G ainda não passaram pela Antutu. Ainda assim, a lista é dominada por 3 smartphones com o SoC Dimensity 820: Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro e Vivo S7t.

Nos lugares seguintes temos smartphones com o SoC da Huawei, o Kirin 985. Esta lista é completa até à 8ª posição com este processador: Huawei Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro, Honor 30 e Huawei Nova 8. A lista fecha com o Honor X10 e o Honor 30S, equipado com o Kirin 820.

Lista Antutu – Gama média Redmi 10X 5G Redmi 10X Pro Vivo S7t Huawei Nova 7 Pro Huawei Nova 7 Nova 8 Pro Honor 30 Huawei Nova 8 Honor X10 Honor 30S

Março foi mesmo um mês de grandes mudanças na lista da Antutu. As maiores alterações vêm mesmo da gama mais elevada, onde as novidades não pararam de surgir ao longo do mês, revelando tudo o que de novo as marcas foram apresentando.