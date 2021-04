Alfândega de Hong Kong apreende 300 gráficas de mineração CMP 30HX da Nvidia

Com a crescente prática de mineração de criptomoedas, as placas gráficas da Nvidia desapareceram das prateleiras mais rapidamente. Nesse sentido, a fabricante criou então as placas CMP exclusivas para a mineração. E com a crescente valorização das moedas digitais, a procura por estes chips também é cada vez maior.

No entanto, a alfândega de Hong Kong apreendeu agora 300 GPUs CMP 30HX da Nvidia. Este é o modelo menos poderoso desta linha exclusiva para extração.

Recentemente foram apreendidas na alfândega de Hong Kong 300 unidades da placa gráfica Nvidia CMP 30HX, criadas em exclusivo para a mineração de criptomoedas.

Para já, ainda não é conhecido o motivo da apreensão. No entanto várias regiões da China já proibiram a mineração de criptomoedas, como é o caso da Mongólia Interior. Portanto a razão para a apreensão destas placas pode muito bem passar por essa proibição.

E com o contínuo aumento do valor das moedas digitais, especialmente da Ethereum, é natural que haja cada vez mais interesse e procura por equipamentos para a extração.

Através das imagens podemos verificar cerca de 100 dos modelos apreendidos. As GPUs não têm saída de vídeo e contam com arrefecimento por via de duas ventoinhas.

A Nvidia criou a linha CMP (Cryptocurrency Mining Processor) como forma de desencorajar a compra das placas GeForce RTX 30 para a mineração das moedas digitais. Esta linha é composta para já pelos modelos 30HX, 40HX, 50HX e 90HX.

Esta CMP 30HX é o modelo menos poderoso desta linha em, no fundo, é semelhante a uma GeForce GTX 1660 SUPER. É baseada na arquitetura Turing TU116-090-A1 e feita num processo de fabrico de 12nm. As saídas de vídeo foram removidas uma vez que se trata então de um chip apenas dedicado à mineração de criptomoedas.

A placa tem 1.408 núcleos CUDA @ 1.785 MHz e 6 GB de memória VRAM GDDR6 @ 14 GHz. Traz com uma interface de memória de 192 bits que oferece uma largura de banda de 336 GB/s. Conta ainda com um TDP de 125W e uma taxa de hash de desempenho para mineração de Ethereum de 26 MH/s.

