Nvidia lança a linha CMP destinada em exclusivo à mineração de criptomoedas

Já está cansado de tentar comprar uma placa gráfica GeForce da Nvidia, mas não consegue porque a aquisição em massa deste equipamento para a mineração de criptomoedas levou à escassez de stock e consequente aumento do preço? Não desespere, a Nvidia já arranjou uma solução para esse problema.

A fabricante acaba de anunciar a sua nova linha CMP destinada aos utilizadores que pretendem minerar criptomoedas de forma profissional. De acordo com a Nvidia, as GeForce são para jogos e as CMP são para minerar.

O stock das placas gráficas está comprometido devido à aquisição em grandes quantidades destinadas à mineração de criptomoedas. Como tal, os consumidores que pretendem estes chips para fins domésticos e/ou profissionais, estão frustrados por não conseguir comprar um exemplar. E os que ainda existem têm o seu preço significativamente aumentado.

Nvidia anuncia linha CMP para mineração profissional

As placas gráficas GeForce RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 são dos chips mais adquiridos por quem minera criptomoedas. Mas a Nvidia acaba de dar um ‘murro na mesa’ para este flagelo, provavelmente pressionada pelos clientes que não conseguem comprar um exemplar para outras finalidades, como jogar.

Desta forma, a fabricante anunciou agora a sua nova linha Nvidia CMP (Cryptocurrency Mining Processor) destinada à mineração profissional de criptomoedas.

A linha CMP não faz gráficos, pode ser vendida apenas por parceiros autorizados, e está otimizada para o melhor desempenho e eficiência de mineração. Uma vez que não responde às necessidades exigidas de uma GPU GeForce, a CMP não compromete então a disponibilidade destas placas gráficas para os jogadores.

Esta linha é então composta por quatro modelos: a 30HX, a 40HX, a 50HX e a 90HX. As duas primeiras funcionam com um conector de energia de 8 pinos, trazem respetivamente 26 MH/s e 36 MH/s e chegam ainda neste primeiro trimestre. Já os dois últimos modelos aumentam a performance a energia para dois conectores de oito pinos, sendo lançados no segundo trimestre.

As CMP permitem um fluxo de ar aprimorado durante a mineração e contam com um pico de tensão e frequência mais baixos, o que melhora a eficiência energética da mineração.

Gráficas GeForce são para jogos

A Nvidia deixa bem claro que as GeForce são para gamers e as CMP são feitas para mineração. Desta forma, e com o lançamento das novas GeForce RTX 3060 a 25 de fevereiro, a fabricante quer garantir que estes chips acabam mesmo nas mãos dos jogadores.

Além disso, a empresa está também a limitar a taxa de hash das GPUs GeForce RTX 3060. O objetivo é inibir a compra das GeForce, ao torná-las então menos desejáveis para quem minera. Ou seja, as gráficas RTX 3060 estarão projetadas para detetar atributos específicos do algoritmo de mineração da criptomoeda Ethereum e limitar a taxa de hash ou eficiência de mineração de criptomoedas em cerca de 50%.