Qualcomm compra Arduino e revela UNO Q, com processador duplo e IA

A Qualcomm anunciou a aquisição da Arduino, uma plataforma eletrónica de código aberto. A gigante tecnológica anunciou que a aquisição dará aos programadores e entusiastas acesso aos chips de IA mais avançados da empresa e a outros produtos.

Qualcomm compra Arduino

Confirmou também que a Arduino manterá a sua marca, ferramentas e missão independentes, bem como o suporte para microcontroladores e componentes de outros fabricantes. Em comunicado, a Qualcomm revelou que esta aquisição irá impulsionar a produtividade dos programadores em todos os setores. O primeiro produto desta fusão é o novo Arduino UNO Q, a primeira placa dual-brain equipada com o processador Dragonwing QRB2210 e um microcontrolador em tempo real.

De acordo com a Arduino, o UNO Q combina um microprocessador Linux compatível com Debian, oferecendo desempenho quad-core e suporte para câmara, áudio e ecrã. A placa é semelhante a um Raspberry Pi e permite a ligação de teclado, rato e ecrã através de um dongle USB-C. A arquitetura dual-brain permite executar “soluções de visão e som baseadas em IA que reagem ao ambiente”.

O anúncio não refere o valor que a Qualcomm irá pagar, embora a compra ainda não esteja finalizada e necessite de aprovação regulatória. A empresa enfatizou que oferecerá acesso a ferramentas mais poderosas e um caminho claro para a comercialização a mais de 33 milhões de programadores na comunidade Arduino.

UNO Q traz processador duplo e IA

A Qualcomm garantiu que esta aquisição não irá alterar a missão do Arduino, uma vez que irá preservar a abordagem de código aberto e o espírito comunitário que tornaram a plataforma italiana excelente.

Além do UNO Q, a Arduino anunciou um novo ambiente de desenvolvimento integrado para as suas placas. A plataforma Arduino App Lab unifica os fluxos de trabalho entre RTOS, Linux, Python e IA, permitindo um desenvolvimento mais rápido e fácil através de uma única interface para diferentes domínios. O ambiente suporta o Edge Impulse para a construção e ajuste de modelos de IA utilizando dados do mundo real.

O Arduino UNO Q estará disponível a partir de 24 de outubro de 2025 na loja online da Arduino e através de vários distribuidores. Esta placa será a primeira a suportar o App Lab e custará 44 dólares nos Estados Unidos.