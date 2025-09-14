Google Gemini lidera a App Store e ultrapassa o ChatGPT no iPhone

A IA está já presente todo o dia e em todos os cenários onde os utilizadores mais precisam desta nova tecnologia. Um campo onde estão em utilização de forma mais intensa é nos smartphones e com apps móveis. Ao observar as apps mais bem-sucedidas e populares nas principais lojas, perceberemos que estão no topo. No caso do iPhone temos um novo líder, com o Gemini a assumir o comando.

Google Gemini lidera a App Store

Até ao momento, o ChatGPT tem mantido uma posição sólida, mantendo-se quase sempre no topo do ranking desde o seu lançamento nos dispositivos móveis. No entanto, nos últimos dias, houve uma mudança importante nesta lista. O Google Gemini tornou-se a aplicação mais descarregada no iPhone.

Embora o ChatGPT tenha sido recentemente a aplicação número 1 na App Store, o Gemini ocupa agora essa posição, não só nos Estados Unidos, mas também em Portugal e vários países na Europa. Ainda assim, em todos os mercados onde esta mudança aconteceu, o ChatGPT mantém-se perto do topo, num lugar bastante competitivo, logo atrás da oferta da Google.

A razão para este aumento é clara. Entre 26 de agosto e 9 de setembro, a aplicação Gemini da Google adicionou 23 milhões de novos utilizadores, impulsionada pelo sucesso da sua plataforma de edição de imagens, Nano Banana, que atingiu mais de 500 milhões de imagens editadas no mesmo período.

Google ultrapassa o ChatGPT no iPhone

O segredo do Nano Banana reside na sua capacidade de manter a consistência entre as características faciais e os estilos nas imagens geradas. Também oferece opções avançadas, como combinar várias fotografias, transferir estilos artísticos e edição guiada utilizando instruções em linguagem natural.

Outra vantagem é a acessibilidade, uma vez que os utilizadores gratuitos podem criar ou editar até 100 imagens por dia. Da mesma forma, os subscritores têm um limite muito mais elevado, chegando às 1.000 edições ou criações por dia.

Com estes números, o Google Gemini lidera a App Store em vários países, incluindo Portugal, ultrapassando o ChatGPT. Consolida assim a sua posição como a nova referência em aplicações de inteligência artificial para dispositivos móveis.