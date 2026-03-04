Google Play Store adota formato de vídeos curtos ao estilo TikTok

A Google prepara uma grande mudança na forma como os utilizadores descobrem novos conteúdos na Play Store. A plataforma passará a integrar vídeos curtos e verticais, inspirando-se diretamente na dinâmica de sucesso do TikTok.

A chegada dos Play Shorts à Play Store

O que começou no final de 2023 como uma experiência restrita ao mercado norte-americano, sob a designação de "Play Report", prepara-se agora para uma expansão global. A Google confirmou que o formato de vídeos curtos em sentido vertical será uma peça central na renovação da Play Store.

Batizada oficialmente de Google Play Shorts, esta funcionalidade procura transformar a mera navegação numa experiência mais visual e dinâmica, apresentando o funcionamento real das aplicações antes mesmo de o utilizador decidir efetuar a transferência.

Até agora, era frequente os utilizadores abandonarem a loja para procurar demonstrações ou análises em plataformas externas, como o YouTube, antes de instalarem um novo software. Com a introdução dos Play Shorts, a Google pretende eliminar este atrito.

Os vídeos estarão integrados diretamente no feed inicial e nas páginas de detalhe de cada aplicação. Para maximizar a eficácia desta ferramenta, cada clipe contará com um botão de instalação imediata, permitindo que a conversão ocorra sem interrupções no consumo do conteúdo.

Otimização e preocupação com o consumo de dados

Uma das questões que se levantam com esta implementação tem que ver com o consumo de dados móveis, visto que os vídeos tendem a ser reproduzidos de forma automática assim que a Play Store é aberta. Embora a Google privilegie a fluidez da experiência, espera-se que existam opções nas definições para gerir o "autoplay".

Esta abordagem reforça a "TikTokização" da loja, permitindo que se deslize verticalmente entre diferentes sugestões de aplicações num fluxo contínuo.

A fase de testes terminou com resultados positivos, o que leva a tecnológica a avançar com o lançamento definitivo. A funcionalidade será disponibilizada através de uma atualização do lado do servidor, o que significa que chegará aos dispositivos Android de forma faseada ao longo das próximas semanas.

Embora o escrutínio regulatório na União Europeia sobre mecanismos de retenção de utilizadores seja cada vez maior, a Google aposta claramente no formato de vídeo curto para manter o público interessado e ativo dentro da sua "montra digital".

