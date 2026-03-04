Série Huawei Watch GT 6 apresenta modo cadeira de rodas nos anéis de atividade

A Huawei anunciou, hoje, uma atualização inclusiva para a funcionalidade dos anéis de atividade dos seus smartwatches: o modo cadeira de rodas.

No dia 29 de novembro de 2025, os anéis de atividade introduziram o modo cadeira de rodas, um recurso projetado exclusivamente para utilizadores de cadeiras de rodas, que permite acompanhar as suas atividades diárias, monitorizando com precisão os seus movimentos.

Segundo a Huawei, os anéis de atividade foram "meticulosamente redesenhados com os utilizadores de cadeiras de rodas em mente".

Desde ícones aprimorados, mensagens motivacionais e algoritmos otimizados, todos os elementos trabalham juntos para fornecer uma experiência perfeita e de apoio, definida tanto pela precisão quanto pelo incentivo.

A marca sustenta que o modo cadeira de rodas é mais do que um avanço isolado, sendo o culminar do compromisso de longo prazo da Huawei com a inclusão e a inovação no setor da saúde e fitness.

Como líderes em inovação tecnológica, assumimos o nosso dever de capacitar todos [...], garantindo um futuro onde cada indivíduo prospere em saúde, dignidade e vitalidade.

Escreveu a Huawei, num comunicado.

Vídeo da Huawei mostra jornadas de utilizadores m cadeira de rodas

No sentido de destacar os valores humanísticos por detrás desta inovação, os wearables da Huawei lançaram um vídeo em estilo documentário, de nome "Rolling Ahead".

Citando a Huawei, o vídeo capta as jornadas inspiradoras de vários utilizadores em cadeiras de rodas no campo desportivo.

Através dos wearables da Huawei, os seus esforços são traduzidos em dados de saúde quantificáveis, demonstrando como a tecnologia pode servir como testemunha e companheira de vidas extraordinárias.