Google Fitbit Air: a alternativa acessível ao Whoop já está disponível para pré-compra

A Google anunciou formalmente a Fitbit Air e já é possível pré-comprar este tracker sem ecrã por pouco mais de 100 euros: sem subscrição obrigatória e com um coach de saúde assinado pelo Gemini.

Durante anos, o mercado dos wearables de saúde dividiu-se entre dois mundos: os smartwatches com ecrã, como o Apple Watch e o Pixel Watch, e os trackers de recuperação sem ecrã, como o Whoop, o Oura Ring ou o Galaxy Ring.

A Google entrou agora a sério neste segundo território com a Fitbit Air, o dispositivo mais pequeno e mais acessível que a marca alguma vez lançou.

Conforme já vimos, o design é minimalista, escondendo um dispositivo de monitorização por baixo de uma pulseira de tecido, sem ecrã, sem botões.

O objetivo é desaparecer no pulso, monitorizar tudo, e só mostrar os dados quando o utilizador os quiser consultar, no smartphone, através da app.

O que monitoriza?

Apesar do tamanho compacto, a Fitbit Air promete monitorizar continuamente, entre outras métricas, as seguintes:

Frequência cardíaca;

Ritmo cardíaco com alertas de fibrilhação auricular;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Variabilidade da frequência cardíaca;

Fases e duração do sono.

Com um peso de apenas 12 gramas e uma autonomia de até sete dias, carrega para um dia inteiro de uso em cinco minutos, segundo a Google, e é resistente à água até 50 metros.

Google Health Coach com Gemini é o trunfo da Google

A grande aposta da Google não é o hardware em si, mas o ecossistema em que está inserido.

Desde 19 de maio de 2026, a aplicação Fitbit chama-se Google Health, trazendo consigo o Google Health Coach: um treinador pessoal de saúde construído com Gemini, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

O coach analisa os dados do sono, os padrões de recuperação, o historial de treinos e até registos médicos para dar conselhos personalizados em linguagem natural.

A Fitbit Air já pode ser pré-comprada por 101,65 euros, na Amazon Espanha, com lançamento agendado para 26 de maio e envios previstos para o dia 29.