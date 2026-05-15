Google Fitbit Air: a alternativa acessível ao Whoop já está disponível para pré-compra
A Google anunciou formalmente a Fitbit Air e já é possível pré-comprar este tracker sem ecrã por pouco mais de 100 euros: sem subscrição obrigatória e com um coach de saúde assinado pelo Gemini.
Durante anos, o mercado dos wearables de saúde dividiu-se entre dois mundos: os smartwatches com ecrã, como o Apple Watch e o Pixel Watch, e os trackers de recuperação sem ecrã, como o Whoop, o Oura Ring ou o Galaxy Ring.
A Google entrou agora a sério neste segundo território com a Fitbit Air, o dispositivo mais pequeno e mais acessível que a marca alguma vez lançou.
Conforme já vimos, o design é minimalista, escondendo um dispositivo de monitorização por baixo de uma pulseira de tecido, sem ecrã, sem botões.
O objetivo é desaparecer no pulso, monitorizar tudo, e só mostrar os dados quando o utilizador os quiser consultar, no smartphone, através da app.
O que monitoriza?
Apesar do tamanho compacto, a Fitbit Air promete monitorizar continuamente, entre outras métricas, as seguintes:
- Frequência cardíaca;
- Ritmo cardíaco com alertas de fibrilhação auricular;
- Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);
- Variabilidade da frequência cardíaca;
- Fases e duração do sono.
Com um peso de apenas 12 gramas e uma autonomia de até sete dias, carrega para um dia inteiro de uso em cinco minutos, segundo a Google, e é resistente à água até 50 metros.
Google Health Coach com Gemini é o trunfo da Google
A grande aposta da Google não é o hardware em si, mas o ecossistema em que está inserido.
Desde 19 de maio de 2026, a aplicação Fitbit chama-se Google Health, trazendo consigo o Google Health Coach: um treinador pessoal de saúde construído com Gemini, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.
O coach analisa os dados do sono, os padrões de recuperação, o historial de treinos e até registos médicos para dar conselhos personalizados em linguagem natural.
A Fitbit Air já pode ser pré-comprada por 101,65 euros, na Amazon Espanha, com lançamento agendado para 26 de maio e envios previstos para o dia 29.
Google Fitbit Air
Pulseira de atividade com monitorização da atividade física, frequência cardíaca e sono, aconselhamento personalizado baseado em IA - bateria de até 7 dias.