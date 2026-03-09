Quer usar o Modo adulto no ChatGPT? Foi adiado pela Open AI e não tem data

Um dos anúncios mais curiosos feitos pela OpenAI no final do ano passado foi o modo adulto para o ChatGPT. A empresa dedicada à IA confirmou que estava a trabalhar numa opção para permitir conversas explícitas para utilizadores adultos, mas agora parece ter adiado o lançamento. Pelo menos temporariamente.

Quer usar o Modo adulto no ChatGPT?

Segundo Alex Heath, na sua newsletter Sources, a equipa de Sam Altman adiou o lançamento do modo adulto do ChatGPT. A OpenAI pretendia lançá-lo no primeiro trimestre de 2026, mas agora o projeto foi adiado indefinidamente para que a equipa se possa concentrar noutros desenvolvimentos.

Segundo o relatório, o modo adulto do ChatGPT ficou em segundo plano, uma vez que a empresa está a concentrar-se em "prioridades mais elevadas ". Isso inclui avanços evolutivos em IA. De referir que esta iniciativa foi revelada quando a OpenAI apresentou o GPT-5.2, e agora a empresa lançou o GPT-5.4, a sua IA mais avançada até à data.

Tal como anunciado no final do ano passado, o ChatGPT iria introduzir uma configuração especial que flexibilizaria as limitações convencionais. Passaria a permitir conversas eróticas e sexuais com o chatbot. Esta funcionalidade não tinha sido oferecida por uma razão bem simples e lógica. A OpenAI não possuía até agora um mecanismo de verificação de idade.

Foi adiado pela Open AI e não tem data

Embora a OpenAI tenha começado 2026 lançando um plano para verificar a identidade dos utilizadores menores de 18 anos que utilizam o ChatGPT, o modo adulto foi adiado por mais algum tempo. Para além de se focar em questões de maior prioridade, não é descabido pensar que a equipa de Sam Altman pretende evitar qualquer nova controvérsia que possa surgir com o seu lançamento.

Importa recordar que outros programas de IA que possuem um modo NSFW (conteúdo impróprio para menores) se tornaram bastante problemáticos. O Grok, por exemplo, esteve no centro de uma controvérsia porque podia ser utilizado para despir pessoas numa imagem, incluindo menores.

Dado que a OpenAI está a caminho de entrar em bolsa, é provável que tente evitar quaisquer anúncios que possam afastar potenciais acionistas. Assim, não seria surpreendente se o modo adulto do ChatGPT fosse lançado apenas após a conclusão de um possível IPO.