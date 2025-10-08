Dinamarca proibirá redes sociais para menores de 15 anos: telemóveis estão a “roubar infância”

A semelhança de uma decisão tomada pelo Governo da Austrália, a Dinamarca anunciou que vai proibir as redes sociais para menores de 15 anos. A primeira-ministra do país alertou, também, que os telemóveis estão a "roubar a infância".

Durante o seu discurso, na abertura do Folketing, o parlamento da Dinamarca, na terça-feira, a primeira-ministra do país aproveitou para anunciar que irá proibir as redes sociais para menores de 15 anos.

Nós libertámos um monstro. Nunca tantas crianças e jovens sofreram de ansiedade e depressão.

Lamentando que as crianças têm cada vez mais dificuldade em ler e concentrar-se, Mette Frederiksen alertou que "nos ecrãs, elas veem coisas que nenhuma criança ou jovem deveria ver".

No seu discurso, Mette Frederiksen citou números que mostram que 60% dos rapazes entre os 11 e os 19 anos não viam um único amigo no seu tempo livre, enquanto 94% das crianças dinamarquesas do sétimo ano tinham um perfil nas redes sociais antes dos 13 anos.

Os telemóveis e as redes sociais estão a roubar a infância das nossas crianças.

Ainda que não tenha especificado que redes sociais serão afetadas pelas novas medidas, a primeira-ministra da Dinamarca disse que elas abrangerão "várias" plataformas de redes sociais.

Além disso, informou que será disponibilizada uma opção para os pais permitirem que os seus filhos usem as redes sociais a partir dos 13 anos.

Já disse isso antes e vou repetir: temos sido muito ingénuos. Deixámos a vida digital das crianças a cargo de plataformas que nunca tiveram em mente o seu bem-estar. Temos de passar do cativeiro digital para a comunidade.

Disse Caroline Stage, ministra da Digitalização da Dinamarca, descrevendo esta futura medida como um "avanço".

A entrar em vigor no próximo ano, previsivelmente, a estratégia dinamarquesa segue o exemplo da Austrália, que fomos acompanhando.

Austrália proibiu redes sociais a menores de 16 anos

No âmbito de uma lei aprovada em novembro do ano passado, a Austrália decidiu proibir o acesso a redes sociais a menores de 16 anos.

A lei tornará as plataformas, incluindo o TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram, responsáveis por multas até 50 milhões de dólares australianos (cerca de 30 milhões de euros) por falhas sistémicas na prevenção de contas de menores de 16 anos.

Segundo Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália, na altura da aprovação inédita, a lei apoia os pais preocupados com os danos causados pela Internet.

As plataformas têm agora a responsabilidade social de garantir que a segurança dos nossos filhos é uma prioridade para elas.

Entretanto, em junho deste ano, a Austrália revelou os resultados de um teste efetuado a um software que procura assegurar que os menores não contornam as restrições.

Conforme informámos, o teste concluiu que a tecnologia para verificar a idade não é "garantidamente eficaz" e as ferramentas de reconhecimento facial têm dado resultados incorretos.

Noruega caminha na mesma direção

Depois da Austrália, o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, disse que iria aplicar um limite mínimo de idade rigoroso de 15 anos nas redes sociais, aumentando-o do anterior 13.

No ano passado, segundo o The Guardian, Jonas Gahr Støre disse que seria "uma batalha difícil", mas que os políticos devem intervir para proteger as crianças do "poder dos algoritmos".

Recorde: