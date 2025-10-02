Instagram garante que não ouve as conversas para mostrar anúncios

Há um mito com muitos anos na Internet que garante que o Facebook e outros escutam as conversas dos utilizadores para obter informações. Os casos são relatados de forma exaustiva e parecem provar que isso acontece. Para desmistificar isso, o Instagram garantiu agora que não ouve as conversas dos utilizadores para mostrar anúncios.

Adam Mosseri, CEO do Instagram, publicou um vídeo na sua conta a procurar pôr fim aos rumores sobre a aplicação. O executivo afirmou que o Instagram não utiliza o microfone do seu telemóvel para o espiar, pois isso seria uma grave violação de privacidade.

O executivo acrescentou que, se isso fosse verdade, os utilizadores perceberiam que o microfone estava ativo através de uma notificação na parte superior do ecrã. Além disso, a utilização constante desta funcionalidade acabaria por consumir a bateria, algo que seria evidente ao medir a duração da bateria.

O chefe do Instagram refere que um possível motivo para ver anúncios relacionados é porque se realizam pesquisas ou se clica num link relacionado. Mosseri disse que trabalham com anunciantes que partilham dados sobre quem está online no momento, para que o Instagram possa mostrar anúncios relacionados.

Este rastreio de atividades é o que impulsiona a economia do Meta, da Google e de outros gigantes tecnológicos. O chefe do Instagram é taxativo ao dizer que não o espiam através do seu microfone, mas admite que o tracking existe com o propósito de exibir anúncios segmentados. Este último aspeto aplica-se não só ao utilizador, mas também às pessoas com quem interage na plataforma.

Se tudo isto não bastasse para o convencer, Adam Mosseri tem outra prova. Segundo o executivo, é possível que tenha visto o anúncio antes da conversa e não se tenha apercebido. Existe também a possibilidade de coincidência, embora, no caso do Meta, ninguém no seu perfeito juízo acreditaria que é coincidência um anúncio aparecer depois de falar com os seus amigos.

O mito de que o Instagram nos espia através dos nossos microfones para nos mostrar anúncios persistirá. Adam Mosseri disse que, por mais vezes que tente explicar, alguns utilizadores simplesmente não acreditam . O Meta, por sua vez, afirmou que só utiliza o microfone se o utilizador tiver dado permissão explícita e estiver a utilizar uma funcionalidade que o exija (como gravar um vídeo ou utilizar comandos de voz).