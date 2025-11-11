Google emite alerta de segurança para todos os utilizadores! Veja como se proteger

A segurança dos utilizadores em espaços públicos é algo que está constantemente a ser testada. As formas de comprometer e atacar são muitas e por isso, a Google e a TSA alertam para os riscos da utilização de Wi-Fi e carregadores públicos, que podem facilitar o roubo de dados ou a instalação de malware. Veja como se pode proteger nestas situações.

A Google e a Administração de Segurança dos Transportes dos EUA (TSA) emitiram um alerta importante para todos os utilizadores de smartphones. Nas mensagens publicadas, ambas as entidades são claras e revelam que utilizar redes Wi-Fi públicas ou estações de carregamento USB partilhadas pode expor os seus dados pessoais a criminosos.

A Google incluiu este alerta no seu relatório “Atrás dos ecrãs”, que se centra em burlas por mensagens dirigidas a dispositivos Android, embora também se possam aplicar ao iOS. Segundo o relatório, 94% dos utilizadores de Android correm o risco de sofrer algum tipo de ataque malicioso através de mensagens devido a práticas inseguras comuns.

Entre elas, a utilização de redes Wi-Fi públicas não encriptadas, que podem ser facilmente exploradas por atacantes para intercetar comunicações ou roubar palavras-passe. Este alerta coincide com o emitido pela TSA, que recomenda ainda aos viajantes que evitem pontos de carregamento USB públicos em aeroportos, shoppings ou estações, pois estas portas podem estar comprometidas e permitir o roubo de informação ao ligar o dispositivo.

Entre as recomendações de segurança mais importantes estão a utilização de uma VPN fiável quando se liga a redes abertas. Devem ainda verificar sempre o nome exato da rede antes de se ligar, bem como desativar as ligações Wi-Fi automáticas. Por fim, devem verificar se as páginas web apresentam o cadeado de segurança HTTPS no browser.

Relativamente ao carregamento, os especialistas recomendam a utilização de tomadas com o um carregador próprio ou o transporte de uma bateria externa. Outra opção segura é utilizar um adaptador USB com bloqueio de dados e selecionar sempre a opção “apenas carregar” quando ligar o telefone.

Com estai informação tudo fica mais simples. Da próxima vez que estiver num aeroporto ou num centro comercial, evite ligar-se a redes Wi-Fi públicas ou utilizar carregadores partilhados. Isto porque pode-se estar a abrir caminho para o roubo de dados ou para a instalação de malware.