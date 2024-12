Depois da Austrália, Suécia planeia proibir o acesso dos adolescentes às redes sociais

Depois de a Austrália aprovar a proibição do acesso às redes sociais por menores de 16 anos, a Suécia poderá seguir o exemplo, ainda que por motivos diferentes.

Recentemente, a proibição das redes sociais para menores de 16 anos foi aprovada pelo Parlamento da Austrália, com uma lei inédita, que tornará as plataformas, incluindo o TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X e Instagram, responsáveis por multas até 50 milhões de dólares australianos (cerca de 30 milhões de euros) por falhas sistémicas na prevenção de contas de menores de 16 anos.

Agora, com motivações diferentes, a Suécia poderá a ponderar seguir o mesmo caminho. Se para a Austrália pesou o impacto que as redes sociais têm na saúde mental dos adolescentes, para a Suécia a decisão poderá dever-se ao crime de gangues.

O Governo da Suécia está a ponderar a possibilidade de aplicar restrições de idade nas redes sociais, se as empresas de tecnologia não conseguirem impedir que os gangues recrutem crianças online para crimes violentos, incluindo assassinatos e atentados com bomba, segundo avançado pela Reuters.

Esta ponderação surge no contexto de um surto de violência relacionada com gangues que fez da Suécia o país europeu com a maior taxa per capita de tiroteios mortais, conforme a informação. Os números representam um forte contraste com a posição que ocupava há duas décadas, quando se encontrava entre os mais baixos.

De acordo com a polícia sueca, nos últimos dois anos, os gangues têm utilizado cada vez mais as redes sociais como "mercados digitais" para recrutar jovens, alguns com apenas 11 anos, para cometerem crimes violentos, tanto na Suécia como nos países nórdicos vizinhos.

Após uma reunião com os ministros da justiça dos países nórdicos e representantes de empresas de redes sociais, incluindo TikTok, Meta, Google e Snapchat, em Copenhaga, o ministro da Justiça do país, Gunnar Strömmer, avisou que a situação é "muito grave".

Conforme reforçou, as plataformas devem apresentar "resultados concretos" na resolução do problema, pois a Suécia está aberta a explorar as medidas regulamentares implementadas por outras nações.

Suécia enfrenta problema de criminalidade entre os adolescentes

Dados da polícia sueca mostram que, nos primeiros sete meses deste ano, 93 menores de 15 anos foram suspeitos de envolvimento no planeamento de homicídios - três vezes mais do que no mesmo período do ano passado.

Entretanto, as autoridades dinamarquesas registaram 32 casos, desde abril, em que suecos, muitas vezes adolescentes, foram contratados para cometer atos violentos. Este contexto levou os políticos dinamarqueses a classificar estes jovens como "crianças-soldado".

Por sua vez, o ministro da Educação da Suécia, Johan Pehrson, descreveu o ambiente atual como uma situação em que as crianças estão a "desperdiçar as suas vidas", enquanto estão presas num ciclo de atividades relacionadas com gangues disseminadas online.