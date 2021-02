Todos os anos, e 2 vezes por ano, a Microsoft lança atualizações para o Windows 10. Estas prometem trazer melhorias e novidades, sempre focadas no que os utilizadores deste sistema precisam e querem para as suas máquinas.

Como sempre, estas novidades chegam em momentos-chave e a primeira deste ano é já esperada. A Microsoft anunciou agora a atualização 21H1 e mostrou todas as novidades que são esperadas. Não é uma atualização disruptiva, mas traz alterações importantes.

Atualização que já pode ser testada

Há algum tempo que se fala da versão 21H1 e que esta vai trazer para o Windows 10. A Microsoft tem revelado de forma gradual, mas limitada, o que estaria a preparar, dando a conhecer de que forma esta versão vai mudar o sistema operativo.

O seu desenvolvimento está quase terminado e a primeira versão de testes está já disponível, ainda que apenas para quem está no programa Insiders. Esta Preview Build pode ser já instalada para quem está no canal Beta desta linha de desenvolvimento.

Microsoft revelou todas as novidades da 21H1

Mas agora, e de forma oficial, a Microsoft revelou o que a atualização 21H1 vai trazer. Revela que esta está focada na segurança, qualidade e no acesso remoto, sendo estes pontos os mais pedidos pelos utilizadores para as suas máquinas.

Assim, temos o suporte para multicâmaras no Windows Hello e a melhorias no Windows Defende para a abertura de documentos. A Microsoft quis ainda melhorar o desempenho total do Windows 10 e, por isso, esta versão fica-se também em otimizar a prestação do sistema em vários cenários.

Melhorias para o Windows 10

Outro ponto importante é que a atualização 21H1 será rápida e simples de instalar. A Microsoft compara-a a uma atualização mensal, pela rapidez com que será instalada. Quem não tiver a mais recente versão presente, irá fazer o processo normal e que é já bem conhecido.

Faltou apenas à Microsoft revelar a data de chegada da atualização, mas sabe-se que não deverá muito a chegar. A sua apresentação é um passo importante e que abre caminho para o seu lançamento. O chegar canal Beta revela também que está já madura e quase pronta.