Apesar de a maioria não o admitir, a uma das maiores personalizações dos produtos da Microsoft é a fonte usada. Isso tem um peso ainda maior no Office e nos documentos que escrevemos. A Microsoft resolveu agora mudar e apresentou a Aptos, a sua nova fonte padrão para a suite de produtividade.

Todos temos uma fonte preferida de que usamos de forma quase abusiva nos documentos que criamos. Quem não se recorda de mudar tudo para Arial, Times New Roman ou para outra fonte ainda mais bonita ou mais simples de ler.

Apesar de não obrigar ninguém a usar, a Microsoft tem nos seus produtos do Office uma fonte padrão e que é a usada. Até agora estávamos habituados a ter presente a Calibri, mas isso muda tudo com a chegada a Aptos. Esta será a nova fonte padrão do Office.

Tudo começou em 2021 com a apresentação de cinco possíveis opções. Estas foram consideradas as mais adequadas para substituir a desatualizada Calibri como fonte padrão. A recolha de opiniões e informações iniciou-se nesse momento e terminou agora com a apresentação da escolhida.

O designer de renome mundial, Steve Matteson, está por trás da Aptos. Esteve presente na criação das fontes principais originais do Windows TrueType. É também o criador da Segoe, a fonte usada pela Microsoft no Windows até hoje e que todos nos habituámos a ver no dia a dia.

A Microsoft indicou que este anúncio marca a fase final dessa alteração. A Aptos está agora a ser implementada no Word, Outlook, PowerPoint e Excel. Em última análise, substituirá a Calibri como a nova fonte padrão nos próximos meses.

Claro que se preferir a Grandview, Seaford, Skeena ou Tenorite, elas ainda estarão disponíveis. Quanto à Calibri, não desaparecerá totalmente. Como os seus predecessores, Times Roman e Arial, a Calibri permanecerá pré-fixado no topo do novo menu de fontes.