A rede social do momento é, sem qualquer dúvida, o Threads. Esta nova proposta da Meta está associada ao Instagram e permite aos utilizadores muito do que o Twitter já oferece hoje. Depois de uma semana de furor e de interesse, tudo aprece agora acalmar e os utilizadores estão a usar cada vez menos o Threads da Meta.

O Threads tornou-se uma das plataformas de crescimento mais rápido depois de conseguir chamar a si mais de 100 milhões de usuários na primeira semana de lançamento. Estes valores são muito acima do que era esperado, tendo surpreendido os próprios responsáveis por esta rede.

Mesmo com todo este interesse e com a adesão massiva, os números agora começam a mostrar uma realidade diferente e mais próxima do que poderá ser o futuro. Houve uma queda no envolvimento dos utilizadores na plataforma à medida que o efeito novidade desaparece.

Os dados do SimilarWeb e da Sensor Tower sugerem que houve uma queda nos utilizadores ativos diários e no tempo gasto em Threads. A Sensor Tower registou uma quebra de cerca de 20% nos utilizadores ativos diários na terça e quarta-feira face ao sábado anterior. Além disso, com uma queda de 50%, o tempo médio gasto pelos utilizadores na app aplicativo caiu de 20 para 10 minutos.

Por outro lado, os dados da Similarweb sugerem que houve uma queda de cerca de 25% nos utilizadores ativos diários entre 7 de julho e segunda-feira. Estes dados levam em conta os smartphones Android em todo o mundo. Foi revelado pela empresa de análise que havia cerca de 36,6 milhões de utilizadores ativos no Android na segunda-feira.

A Similarweb foi mais longe e sugeriu também que o tempo médio gasto pelos utilizadores dos EUA caiu. Este valor passou de 20 minutos em 6 de julho para cerca de 8 minutos em 10 de julho. Este pode ser o momento para que os números de utilizadores acabem por estabilizar.

Apesar de ser ainda ser a rede social do momento, estando a recolher dividendos dos problemas do Twitter, o Threads tem ainda algumas arestas a limar. Há ainda muitas funcionalidades a serem implementadas para que esta deixe de ser uma rede básica e possa competir realmente com a concorrência.