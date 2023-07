Como é normal e esperado, todos procuramos ter a internet mais rápida e com melhor desempenho possível. Isso depende sempre do operador e do que a sua rede consegue oferecer, tendo depois impacto nos serviços a que acedemos. O Netflix mediu a velocidade nos países onde está presente e traz as conclusões.

Para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, e porque é uma proposta que assenta na Internet, o Netflix quer saber como está a qualidade de acesso à Internet dos seus clientes. Para além de oferecer um teste de qualidade da rede, recolhe também dados de acesso e avalia a sua qualidade.

Os dados referentes a junho mostram agora como está a qualidade geral e quais os países onde esta é melhor e mais rápida. Segundo os números atualizados, doze países estavam no nível de desempenho superior durante o mês que foi avaliado pelo Netflix.

A lista de países de primeira linha inclui os EUA, Canadá, Hong Kong, Islândia, Malásia, Holanda, Noruega, Portugal, Singapura, Espanha, Suíça e Tailândia. A Netflix destacou que a velocidade média nesses países e regiões foi de 3,6 Mbps. Da mesma forma, a Venezuela, Paquistão e República Dominicana estão nos níveis mais baixos, com velocidades médias de 1,8 Mbps e 2,6 Mbps, respetivamente.

A empresa destaca que Singapura e Hong Kong permaneceram no nível de desempenho superior nos últimos 12 meses. Falando nisso, Singapura também conquistou o primeiro lugar no relatório de velocidade da Internet de banda larga publicado pela Ookla no início deste ano.

Junho também viu dois ISPs baseados no Paquistão e a DIRECT TV na Colômbia a terem uma velocidade média de 0,2 Mbps. Por outro lado, havia cinco ISPs baseados na Suíça, Nova Zelândia, Finlândia, Vietname e África do Sul, cujas velocidades caíram numa margem de 0,4 Mbps.

O relatório oferece uma ideia do desempenho do Netflix no horário nobre para um determinado ISP e não deve ser usado referido para avaliar o desempenho geral da rede. O desempenho mais rápido do Netflix geralmente significa uma melhor qualidade de imagem, tempos de início mais rápidos e menos interrupções, segundo a empresa.