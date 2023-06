LigaT: Internet por fibra, sem fidelização, por 15€ por mês

Todos nós conhecemos a MEO, Vodafone e a NOS. São as "grandes" operadoras nacionais que detêm a maior fatia do negócio das comunicações. E na operadora LigaT já ouviu falar?

Segundo informações no seu site oficial, a LigaT surgiu para democratizar a utilização da Internet em Portugal. É uma operadora regional, que oferece serviço aos Internautas de Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra, Ericeira, Caldas da Rainha, Bombarral e Montijo.

Segundo a informação disponível no site oficial, a LigaT disponibiliza Internet por fibra, sem fidelização, a partir de 15€ por mês.

A LigaT implementa e usa a sua própria rede de fibra ótica e não depende de terceiros e usa as mais modernas tecnologias com automação extensiva.

Num gráfico comparativo - LigaT vs Produto de fibra mais barato com fidelização de 24 meses, a LigaT (num acesso à Internet no concelho de Mafra), mostra que garante a melhor velocidade das comunicações ao melhor preço.

No que diz respeito à LigaT vs Produto de fibra de 200Mbps ou mais com fidelização de 24 meses os resultados também são a favor da LigaT.