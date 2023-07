Li-Fi: Vem aí a Internet que se propaga pelas lâmpadas

Quem acompanha o Pplware certamente que já ouviu falar na tecnologia Li-Fi, a internet que se propaga através da luz e não recorre à tecnologia radio como é o caso do popular Wi-Fi. A tecnologia Li-Fi promete ser 100x mais rápida que o Wi-Fi e recentemente passou a standard por parte do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Li-Fi é 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi

O crescimento atual e futuro do tráfego de dados sem fio significará que o espectro de radiofrequência não terá recursos suficientes até 2025. Nessa necessidade por ligações à internet mais rápidas e estáveis, estão a aparecer novas tecnologias e é aqui que entra a tecnologia Li-Fi.

Foi há mais de uma década que se começou a ouvir falar sobre a tecnologia Li-Fi (“Light Fidelity”). A Li-Fi promete ser uma tecnologia revolucionária para comunicações de dados em alta velocidade. Padronizada recentemente como “802.11bb”, esta tecnologia não tem propriamente como propósito substituir o standard Wi-Fi.

A tecnologia Li-Fi assenta na utilização de lâmpadas LED domésticas comuns para permitir a transferência de dados. Com velocidades de até 224 GB por segundo, a Li-Fi é 100 vezes mais rápida que o Wi-Fi mais rápido, o WiGig, que opera na gama de frequência de 60 GHz e pode atingir uma taxa de transferência de dados máxima de 7 GB por segundo.

Além disso, a taxa por metro quadrado ou taxa de dados de área de uma rede Li-Fi pode ser 1.000 vezes maior do que a taxa de dados de área de uma rede WiFi.

A Li-Fi é assim uma tecnologia de rede ótica sem fio que usa díodos emissores de luz (LEDs) para transmissão de dados. Recorre ao Visible Light Communication (VLC) em vez do "tradicional" espectro de radiofrequência (RF). Como o espectro de luz visível é 1.000 vezes maior do que todos os 300 GHz de rádio, micro-ondas e espectro de rádio de ondas milimétricas, é apenas um enorme recurso inexplorado.

Em comparação com as tecnologias existentes que utilizam radiofrequência ou RF, a velocidade e estabilidade da tecnologia Li-Fi é muito pouco afetada por interferências. Na verdade, quanto mais luz tiver uma sala, mais rápida será a sua ligação. A razão por trás disso é que, ao contrário das ondas de rádio que usam um espectro de rádio não licenciado nos 5 Gigahertz (GHz), a tecnologia Li-Fi opera num espectro 10.000 vezes maior que o das ondas de rádio.