NOS testa velocidade da sua fibra de 10 Gbps de uma forma “pouco normal”

Na campanha de lançamento da Fibra 10Gbps, a operadora NOS comparou a rapidez da última geração de net à força da gravidade. Conheça qual foi o resultado.

Teste da NOS mostra que download foi mais rápido que a gravidade...

A NOS testou a velocidade da sua fibra, através da comparação real do tempo de download de 10.000 fotografias digitais com o tempo de descida de 10.000 fotografias em papel, do alto de uma grua de 80 metros. Nesta experiência, supervisionada pela equipa da NOS, o download foi mais rápido que a gravidade.

Este teste foi assegurado com as mesmas soluções que a NOS disponibiliza aos seus clientes: a mesma infraestrutura técnica, os mesmos produtos (Net com Fibra 10Gbps, 1 Router 10Gbps) e os mesmos profissionais.



De relembrar que em outubro de 2023, a NOS venceu um Guinness World Record mostrando que a sua net “aguenta” com 127 pessoas ligadas em simultâneo. Em abril de 2024, demonstrou que a sua net funciona até a 110m de profundidade na inóspita gruta de Mira D’Aire.

Duas provas extremas e inesperadas que testemunham a convicção da operadora na qualidade das suas soluções. Este ano, a NOS lança a velocidade de fibra até 10Gbps, a mais rápida hoje disponível para particulares. Uma fibra que permite uma velocidade de internet 10x mais rápida e simetria de velocidade no upload e download.

Segundo a operadora, tem sido feito nos últimos anos um significativo investimento na melhoria da experiência de net fixa que entrega em casa dos seus clientes: A fibra da NOS, juntamente com routers de última geração e o premiado Wi-Fi total, ajudam a net da NOS a chegar à máxima velocidade a todos os pontos da casa, seja ela como for. Esta nova capacitação chegará a grande parte do território nacional ainda durante este ano.