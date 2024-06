Netflix prepara um botão que vai mudar completamente a utilização no Android

A Netflix tem conquistado os utilizadores e mostrado como um serviço de streaming pode ter uma utilização de tal forma dedicada e com cada vez mais títulos. Esta app vai em breve ter novidades e que deixam mudar completamente o que é oferecido, em especial na qualidade do vídeo.

Com ecrãs e outros componentes cada vez melhores, é natural que a experiência de utilização dos smartphones esteja a melhorar de forma substancial. Ainda assim, existem situações em que estes componentes não funcionam da forma esperada e tudo o que os smartphones oferecem.

Aqui o Android pode ajudar, bem como as apps que estão presentes. Basta dar aos utilizadores a capacidade de melhorar ou contornar estas limitações, tudo fica melhor e mais aprazível de ser usado, como era esperado de início. A Netflix terá agora uma novidade que vai precisamente ajudar neste campo e no próprio ecrã.

A novidade ainda não está acessível, mas pode já ser encontrada no código presente na app e que está disponível na versão de testes. Do que pode ser avaliado, será apensa um botão, mas que consegue mudar a qualidade de HDR para SDR, ou seja, com menor qualidade, mas menos exigente para a app da Netflix.

Strings presentes no código da app mostram que isto será uma realidade em breve e que está mesmo a ser desenvolvido. Foi possível ler “Android Permitir seleção de streaming SDR/HDR sic”. Em outro caso, na mesma app e na mesma situação, tinha presente o texto ”botão de troca”.

Espera-se que este botão permita também ao utilizador diminuir a qualidade do vídeo recebido. Com esta mudança pode ser possível poupar dados e gastar menos energia para ter a app a funcionar no smartphone Android. Este é mais um benefício da presença deste botão na app da Netflix.

Não se sabe ainda quando este botão estará presente e pronto a ser usado. Ainda não foi tornado público para testes e por isso ainda não pode ser experimentado e avaliado. Depois desse passo, vão mudar para a versão acessível a todos. Esta é uma mudança importante e que apenas a Netflix terá, sem as suas concorrentes terem nada similar ou sequer parecido.