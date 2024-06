Tesla tem um novo problema nos carros elétricos, agora nos cintos de segurança

Apesar de não ser a única marca com problemas nos seus carros, a Tesla tem sido destacada no que toca aos conhecidos recall. Estes são por norma impostos e procuram resolver problemas com estes carros elétricos. O mais recente afeta mais de 125 mil viaturas e procura resolver um problema nos cintos de segurança.

Tesla com novo problema nos carros elétricos

A Tesla prepara-se para fazer um novo recall, que afeta 125.227 dos seus carros elétricos nos EUA. Este acontece devido ao funcionamento incorreto no seu sistema de alerta de cinto de segurança, o que pode aumentar o risco de ferimentos numa colisão. A informação foi avançada pela Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA).

Este regulador disse ainda que estes carros elétricos não cumpriram os requisitos federais de segurança. Isso acontece, pois a luz de alerta do cinto de segurança e o sinal sonoro podem não ser ativados quando o condutor está sem o cinto posto.

Este recall da Tesla afeta alguns Model S de 2012 a 2024, Model X de 2015 a 2024, Model 3 de 2017 a 2023 e Model Y de 2020 a 2023. A marca lançará uma atualização de software (over-the-air) para corrigir o problema. A implementação está prevista para começar já em junho.

Recall trata falha nos cintos de segurança

A solução removerá a dependência do sensor de ocupação do assento do condutor no software. Dependerá apenas da fivela do cinto de segurança do condutor e do estado da ignição para ativar os sinais de alerta do cinto de segurança, disse a NHTSA.

A Tesla fez o recall de 200 mil carros elétricos Model S, X e Y nos EUA em janeiro devido ao mau funcionamento do software. Poderia obstruir a visibilidade dos condutores durante a marcha-atrás. Também fez o recall de 3.878 unidades da Cybertrucks em abril para corrigir o problema do acelerador que poderia soltar-se e ficar preso.

Os reguladores de segurança automóvel dos EUA também abriram uma investigação no mês passado. Pretendem saber se o recall da Tesla de mais de 2 milhões de carros elétricos anunciado em dezembro para instalar novas proteções do piloto automático foi adequado após uma série de acidentes.