Google muda a interface do Android 15 com a nova versão QPR1 Beta 2

Ainda que a Google não tenha lançado oficialmente o Android 15 para os seus smartphones, não parou de o preparar. A versão QPR1 atingiu mais um estágio de desenvolvimento, com a chegada da Beta 2. Esta muda muito no Android 15 e traz novidades.

A primeira grande atualização do Android 15 já está a ser preparada pela Google. Esta versão não deverá ser criada para corrigir problemas, mas sim para trazer algumas novidades e melhorias ao sistema operativo mais usado nos smartphones.

Esta versão está já em desenvolvimento acelerado, sendo esperada para o final do ano. Muitas novidades foram já conhecidas, mas com a mais recente versão, agora lançada, surgem mais algumas. A Beta 2 da QPR1 do Android 15 foi apresentada e está disponíveis para os Pixel.

A novidade mais visível é uma mudança grande na zona de definições do Android 15. Este passa a estar arrumado por zonas. Há ainda um novo botão de troca de teclado, que aparece quando o utilizador tem qualquer software de teclado aberto. As gravações de ecrã têm agora novos balões nas notificações, aumentado a arrumação desta área.

Claro que, e como a Google descreve nas notas de lançamento da QPR1 Beta 2, há um amplo conjunto de correções de bugs nesta versão. Estas procuram dar mais estabilidade ao Android 15 e, acima de tudo, resolver algumas falhas que foram, entretanto, encontradas e que necessitam de ser resolvidas.

O Android 15 QPR1 Beta 2, como aconteceu com a versão anterior, está limitado por agora apenas aos smartphones da Google. Assim, esta nova versão, é compatível com o Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, Pixel Fold, Pixel 9 Pro Fold e Pixel Tablet.

Esta versão mostra que o Android 15 está a ter uma atenção grande da Google, ainda que esteja aparentemente atrasado este ano. Esta atualização deverá ser lançada pela gigante das pesquisas no final do ano, depois de passar por mais alguns estágios de desenvolvimento e da resolução de eventuais problemas que surjam.