Gmail está mais fácil de usar no Android e tem novidades nos contactos das mensagens

Ao longo dos anos o Gmail da Google têm-se tornado um serviço cada vez mais simples de usar. A sua interface está mais simples e mais completa, ajudando os utilizadores de forma permanente. A mais recente novidade chegou ao Android e foca-se nos contactos. Estes podem finalmente ser movidos dentro das mensagens.

A app Gmail para Android recebeu uma atualização da Google simples, mas útil, que pode facilitar o "CC" e o "BCC" ao enviar um e-mail para vários utilizadores. Agora, os utilizadores podem simplesmente arrastar e largar contactos ou endereços de e-mail entre os campos “Para”, “CC” e “BCC” ao escrever um e-mail num dispositivo Android.

Ao enviar um e-mail a algumas pessoas e ao introduzir acidentalmente os endereços de e-mail no campo “Para”, não é necessário eliminá-los e voltar a introduzi-los no campo correto. Em vez disso, podem simplesmente arrastar o contacto pretendido para o campo onde se pretende. De referir que a funcionalidade de arrastar e largar já funciona na versão desktop e no Gmail para iOS.

A funcionalidade Gmail está disponível para todos os clientes do Google Workspace, incluindo subscritores individuais do Workspace e utilizadores com contas pessoais do Google. A Google disse que o lançamento da funcionalidade já começou e deverá estar concluído nos próximos 15 dias.

Várias outras novidades foram adicionadas ao Gmail em atualizações recentes. No início deste mês, a gigante das pesquisas atualizou o painel lateral do Gemini no Gmail para se ligar ao Google Calendar. Esta funcionalidade permite aos utilizadores criar eventos de calendário utilizando o Gemini, realizar ações de calendário e fazer perguntas sobre reuniões futuras.

O Gemini, o chatbot generativo de IA da Google, está agora disponível no iOS como uma aplicação independente. Antes, fazia parte da app Google, acessível através de um botão na parte superior do ecrã. Foi relatado que a Google está a trabalhar numa interface mais limpa para as versões Android e iOS do Gemini.

Os cartões de resumo do Gmail, que exibem informações sobre encomendas e entregas, foram atualizados com uma nova interface de utilizador. Há também novos botões de ação para executar tarefas relacionadas com as informações mostradas. Além disso, as marcas de verificação azuis do Gmail, que ajudam os utilizadores a verificar a identidade do remetente, foram expandidas para Android e iOS.