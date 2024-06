Google Maps está com problemas no Android Auto, mas é simples de resolver

Para muitos, o Google Maps é uma peça essencial para o Android Auto. É esta a app que ajuda na condução e que guia os utilizadores no dia a dia. Esta ajuda está agora comprometida e não pode ser usada, pelo menos no Android Auto. Este problema aparentemente pode ser resolvido pelos utilizadores facilmente.

Este é um problema novo e que surge com a versão beta 11.132.0100 do Google Maps. Esta é a versão oferecida a todos os que estão nos testes de desenvolvimento desta app e que ajudam assim a Google a encontrar problemas com o que irá ser depois lançado para todos.

Do que é reportado por muitos utilizadores, esta versão apresenta um problema ao ser usada com o Android auto, não funcionando simplesmente. Os dispositivos afetados conseguem posicionar corretamente os carros. Ao Google Maps a localização do veículo não é mostrada. Esse não é o único problema que a app enfrenta e, de fato, muitos utilizadores relatam que simplesmente fecha.

Tanto as falhas quanto relativas ao posicionamento do Google Maps como as associadas ao bloqueio da app têm sido relatadas no fórum oficial do Android Auto ou o subreddit associado a esta app. Entre muitos comentários apresentados, foi encontrada uma possível solução para o problema. Esta não é a mais lógica, mas, na verdade, funciona.

Para evitar os problemas do Google Maps no Android Auto, o que é recomendado é sair da versão beta desta app. Embora alguns utilizadores da versão estável também relatem problemas, a grande maioria concentra-se nesta versão em desenvolvimento.

Feitos os passos apresentados nas imagens acima, é necessário desativar a app e reativá-la para eliminar a versão beta que foi instalada no smartphone Android. O próximo passo será atualizá-lo na Play Store para ter a versão estável mais recente. O processo é um tanto pouco prático, mas vale a pena para evitar problemas no Google Maps ao usar o Android Auto.

Os relatos mais recentes indicam que uma atualização, entretanto lançada, estará a resolver o problema do Google Maps. Como esta poderá demorar a chegar a todos os smartphones, deverá ser considerada a solução apresentada, para os problemas não existirem no Android Auto.