EUA planeiam contratar pelo menos um psicólogo para orientar as regras da Internet

A Internet não é um espaço seguro para os mais novos e as notícias que acompanhamos, frequentemente, comprovam-no e dão força à necessidade de regras mais estreitas. Ora, os Estados Unidos da América (EUA) planeiam contratar pelo menos um psicólogo infantil para orientar a regulamentação.

A Federal Trade Commission (FTC) planeia contratar pelo menos um psicólogo infantil que possa orientar o seu trabalho na regulamentação da Internet. A informação foi adiantada pelo comissário democrata Alvaro Bedoya, ao The Record, numa entrevista. Conforme revelou, a presidente da FTC, Lina Khan, apoia o plano.

Na mesma entrevista, o comissário partilhou que espera que a contratação possa tornar-se realidade até ao próximo outono, embora a FTC ainda não tenha um cronograma definido.

O nosso plano é contratar um ou mais psicólogos infantis para nos ajudar a avaliar os impactos na saúde mental daquilo que as crianças e jovens fazem online. Estamos, atualmente, a explorar as próximas etapas, incluindo quantos contratar e quando.

Explicou o porta-voz da FTC, Douglas Farrar, à CNBC, num comunicado.

Alvaro Bedoya, fundador do Center on Privacy and Technology da Georgetown Law, disse que o plano reflete a abordagem da FTC enquanto "agência especializada por completo". Aliás, esta decisão relativamente ao psicólogo infantil para ajudar a definir as regras da Internet segue-se às decisões anteriores da agência de adicionar economistas ao seu quadro de advogados e, mais tarde, tecnólogos.

Se eu tiver uma questão económica, tenho 80 economistas com doutoramento a quem posso perguntar. Se alguém faz uma alegação sobre danos à saúde mental, não tenho funcionários a tempo inteiro que sejam especialistas em psicologia.

Esclareceu ao The Record.

Apesar de a FTC poder recorrer a aconselhamento de consultores, a contratação de um psicólogo infantil "pode enviar um forte sinal a outras agências de aplicação da lei nos EUA, dizendo que precisamos de ter essas pessoas internamente, de modo que seja uma capacidade permanente".

A CNBC explora que o plano da FTC indica que o Governo dos EUA está, de facto, focado na proteção da atividade das crianças e dos adolescentes online.