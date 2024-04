Isto foi o que os norte-americanos pesquisaram depois do eclipse solar

O eclipse solar total que ocorreu ontem, dia 8 de abril, espoletou a curiosidade de investigadores e entusiastas, e foi visto por muitas pessoas em toda a América do Norte. Após o fenómeno, as pesquisas para "my eyes hurt", no Google, dispararam.

O Google Trends permite-nos saber, de forma muito simples, o que está a ser pesquisado online, revelando tendências. Pode ser útil para perceber a atualidade e serve para orientar estratégias de marketing, por exemplo.

Ontem, dia em que apenas alguns países puderam testemunhar um eclipse solar total, houve um pico de pesquisas curioso. Aquando do fenómeno, que mergulhou as cidades do México, Estados Unidos e Canadá na escuridão, durante o dia, os norte-americanos pesquisaram, em clara exceção, sobre "dor nos olhos".

Apesar de as palavras-chave para a pesquisa variarem, "my eyes hurt" teve um pico de popularidade na Pesquisa Google entre as 14h30 e as 15h00. Pelas 16h00, quando o eclipse passou na maior parte dos Estados Unidos, as pesquisas sobre o tema diminuíram, mas continuaram a ser mais elevadas do que em qualquer altura recente.

Também em agosto de 2017 foi registado um grande pico de pesquisas sobre dores nos olhos, quando um eclipse solar total passou pela última vez nos Estados Unidos.

De facto, observar um eclipse solar sem óculos de proteção pode causar sérios danos aos olhos. Por isso, sempre que ocorre um e é visível, as pessoas são aconselhadas a utilizar óculos específicos para o efeito.