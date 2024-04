Foi adicionado a um grupo do WhatsApp? Atenção, é treta!

O WhatsApp tem sido uma das plataformas muito usadas pelos burlões para "espalhar" burlas para enganar os utilizadores. Recentemente vários utilizadores começaram a queixar-se que foram adicionados a grupos do WhatsApp sem pedirem. Trata-se de um esquema e nesse sentido é melhor deixar os grupos.

WhatsApp: Não há recompensa nenhuma...

O WhatsApp passou a ser a plataforma de comunicações preferida dos burlões para chegar às vítimas. Se receber mensagens de números desconhecidos, é melhor estar muito atento. Mas agora há outro esquema. Segundo as informações, as vítimas são adicionadas a grupos com o objetivo de promoverem likes na rede social chinesa TikTok.

Segundo o que é contado, os "vigaristas" pedem que coloquem um like e sigam as contas do TikTok indicadas. Em compensação, dizem os burlões que irão proceder ao pagamento de uma recompensa. Mas essa recompensa nunca chega....

Com este esquema, os burlões pretendem que os vídeos tenham mais likes. Quando questionados pelo pagamento, é indicado que os mesmos serão feitos por MB WAY.

Apesar de todo o engodo, há utilizadores a partilharem o que é pedido pelos burlões.