Iraque acaba com o bloqueio ao Telegram por considerar que a app é segura

Muitos países têm uma especial atenção com a segurança nacional e, para isso, acabam por condicionar a utilização de algumas plataformas sociais na Internet. No entanto, o Iraque vai reverter o bloqueio feito recentemente ao Telegram por considerar que a app de mensagens é segura, uma vez que a empresa respondeu aos requisitos de segurança necessários.

Portanto, certamente que muitos não se tinham dado conta de que, no início da última semana, o Iraque bloqueou o Telegram devido a preocupações relacionadas com questões de segurança e proteção de dados das instituições oficiais do Estado e dos cidadãos. Mas a situação já parece estar resolvida.

Iraque retira o bloqueio ao Telegram por considerar que a app é segura

De acordo com as informações avançadas pela Reuters, o Iraque vai desbloquear a app Telegram, uma vez que considera que a plataforma de mensagens é segura por ter respondido aos requisitos de segurança impostos. A notícia foi referida pelo Ministério das Telecomunicações do país, o qual afirmou que irá suspender a proibição do Telegram neste domingo.

Num comunicado, o ministério disse que a decisão de suspender esta proibição aconteceu depois que "a empresa proprietária da plataforma respondeu às exigências das autoridades de segurança que exortavam a empresa a divulgar as entidades que divulgaram os dados dos cidadãos", referindo ainda que a empresa "expressou a sua total disponibilidade para comunicar com as autoridades relevantes".

Aos pedidos de comentários feitos pela Reuters, um elemento da equipa de imprensa do Telegram disse que "a publicação de dados privados sem consentimento é proibida pelos termos de serviço do Telegram e esse conteúdo é rotineiramente removido pelos nossos moderadores. [...]. Podemos confirmar que os nossos moderadores mandaram abaixo vários canais que partilhavam dados pessoais. No entanto, também podemos confirmar que nenhum dado de utilizador privado foi solicitado ao Telegram e que nenhum foi partilhado".

O bloqueio da app teve um impacto significativo entre os cidadãos iraquianos, uma vez que o serviço é amplamente usado no país do médio oriente para a troca de mensagens, mas também para o acesso a notícias e partilha de conteúdos.