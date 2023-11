IMI: Pagamento da última prestação começa já hoje

As taxas do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI) são fixadas anualmente pelos Municípios da área de localização dos prédios. O pagamento do IMI pode ser realizado na totalidade ou em prestações. Hoje começa o prazo para pagamento da última prestação do IMI.

Em Portugal, o IMI veio substituir a "contribuição autárquica" em 1 de dezembro de 2003. O IMI é um imposto que se rege pelos princípios da equivalência ou do benefício e que incide sobre o valor patrimonial dos prédios. Este imposto é calculado e cobrado pela AT, mas são as autarquias que decidem, todos os anos, qual a taxa que pretendem aplicar no seu concelho, dentro dos referidos intervalos.

A partir de hoje já pode pagar a última prestação do IMI. Segundo dados da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) este ano foram emitidas 4.082.440 liquidações de IMI, sendo 916.359 de valor até 100 euros. Aquele universo inclui 2.486.548 com valores de imposto entre os 100 e os 500 euros e 679.533 acima dos 500 euros.

Como saber o valor do IMI que falta pagar?

Para saber o valor que vai ter de pagar de IMI deve ir ao Portal das Finanças e depois aceder, por exemplo, aos Alertas. Em seguida basta carregar em Ver Mais.

Depois é só ver o valor a pagar.

Se ainda não vir a informação nos alertas, pode aceder aqui(Insira o ano, que terá de ser 2022 e o distrito).

Para pagar vá a Notas de Cobrança dentro do menu imóveis (aqui). Por fim é emitida a nota de cobrança, onde pode saber o valor a pagar e como o pode fazer.