Esta fabricante já prevê vender mais carros elétricos do que térmicos em 2028

Embora nem todas partilhem a mesma crença, há fabricantes a investir verdadeiramente nos carros elétricos. Caso disso é a Škoda, que prevê que, em 2028, já estará a vender mais carros elétricos do que térmicos.

O CEO da Škoda, Klaus Zellmer, estima que, em 2028, a empresa já estará a vender mais carros elétricos do que a gasolina e a diesel. Para gerir esta transição, que se espera rápida, a fabricante vai recorrer a um modelo de venda direta como o que já está a ser implementado por outras. Os concessionários passarão, assim, a ser meros intermediários comissionistas.

A Škoda vai estrear o modelo de agência com o lançamento do SUV elétrico Elroq, no quarto trimestre de 2024. No ano seguinte, será alargado ao Enyaq e ao Enyaq Coupé, que receberão o seu restyling a meio do ciclo antes da chegada da sua segunda geração, em 2028.

No futuro, todos os carros elétricos da marca serão vendidos desta forma.

Škoda aposta verdadeiramente nos carros elétricos

De olhos postos no futuro e na tendência do mercado, a Škoda prevê investir um total de 5,6 mil milhões de euros na eletromobilidade, até 2027.

A sua gama de carros de emissões zero está planeada para consistir num total de seis modelos até 2026: além dos já mencionados Elroq, Enyaq e Enyaq Coupé, um SUV urbano será adicionado, em 2025, e, um ano mais tarde, chegarão mais dois modelos novos.

Com seis novos modelos totalmente elétricos em todos os segmentos até 2026, a Škoda está a avançar ainda mais rápido para a mobilidade individual, elétrica e sustentável. Juntamente com os nossos novos e altamente eficientes modelos convencionais e híbridos, oferecemos o melhor dos dois mundos - indo ao encontro das necessidades dos nossos atuais e novos clientes, em todo o mundo, nesta altura de transição.

Disse Klaus Zellmer, há uns meses.

Recentemente, Martin Jahn, diretor de vendas e marketing da Škoda, defendeu a estratégia de eletrificação da empresa, assegurando que ela não teme os rivais chineses que estão a surgir rapidamente, nem a guerra de preços lançada pela Tesla no início deste ano.

A concorrência de preços tem um limite, temos de obter lucros com os veículos elétricos para financiar a transição e recuperar o enorme investimento, mas não nos vamos tornar uma marca de veículos elétricos o mais rapidamente possível, vamos continuar o nosso percurso

Na sua perspetiva, muitos clientes não vão querer conduzir um carro chinês, o que dará uma ajuda às fabricantes tradicionais, que estão a eletrificar-se mais lentamente. Além disso, a Škoda não tenciona "conquistar o mundo", nem "servir os grandes mercados".