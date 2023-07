Green Road Trip – energia solar portátil para viagens sustentáveis

Se é um aventureiro que quer viajar de forma sustentável, saiba que há opções no mundo da energia solar portátil que podem ser a solução inovadora que procura. Estas soluções combinam o poder do sol com as maravilhas da tecnologia para fornecer energia em movimento e revolucionar mesmo a forma como viaja.

Como escolher os painéis solares portáteis certos para sua viagem

Os painéis solares portáteis aumentam a popularidade à medida que as pessoas procuram consistentemente formas de reduzir a sua pegada de carbono e carregar os seus dispositivos fora da rede. Então, se é um viajante que deseja explorar o deserto ou alguém que gosta de fazer viagens com os seus amigos ou família, aqui está um guia completo sobre como encontrar o painel solar portátil certo para suas necessidades.

#1 - Potência

Existem diversos tipos de painéis solares portáteis. Portanto, comece a sua pesquisa determinando quanta eletricidade vai precisar na sua viagem.

Embora os painéis solares portáteis de alta potência sejam mais caros e maiores em tamanho, são a escolha ideal se você possui uma caravana ou um veículo espaçoso o suficiente para carregá-los. Por outro lado, os dispositivos de baixa voltagem são mais fáceis de carregar, mas carregam os dispositivos a uma velocidade lenta.

#2 - Preço e garantia

O preço dos painéis solares portáteis pode variar dependendo dos componentes de armazenamento de energia, potência e recursos. Procure um painel solar que forneça a produção de eletricidade desejada e esteja dentro do seu orçamento.

Além disso, não se esqueça de verificar a garantia do fabricante para garantir que o seu investimento está protegido em caso de problemas ou defeitos.

#3 - Resistência a água

Em viagem, os seus painéis solares portáteis serão expostos a todos os tipos de condições climáticas. Assim, precisa de um parceiro de viagem com eficiência energética que possa suportar tudo.

Compre painéis solares portáteis que sejam duráveis ​​e resistentes às intempéries. Avalie a intensidade da sua atividade ao ar livre e as condições climatéricas predominantes nas regiões por onde vai andar a viajar para determinar o tipo de painel solar portátil de que você precisa.

#4 - Portabilidade

O design, peso e tamanho determinam a portabilidade dos painéis solares. Para aqueles que planeiam usar painéis solares portáteis em locais estacionários, como conduzir para um campo ensolarado para trabalhar, um mais volumoso e pesado pode ser a escolha ideal. No entanto, certifique-se de que pode mantê-lo no seu veículo até chegar ao destino.

Por outro lado, para caminhantes e viajantes que priorizam a mobilidade, a seleção de painéis solares portáteis leves e pequenos resolverá o problema. No entanto, certifique-se de que os painéis não se tornem um fardo durante as longas caminhadas.

#5 - Opções de armazenamento de energia

A maior parte da energia solar portátil vem com cabos e baterias essenciais que o utilizador pode precisar para armazenar eletricidade para emergências. Opte por um painel solar compatível com um power bank. Isso permitirá que armazene energia solar, ilumine o acampamento ou carregue o seu telefone quando não houver sol.

Neste campo, a BLUETTI conta com algumas soluções direcionadas para as atividades ao ar livres. Por exemplo, com uma taxa de carregamento super rápida de 1440 W, potência CA contínua de 1800 W e potência de pico de até 2.700 W, o BLUETTI AC180 foi projetado para uma ampla variedade de cenários, incluindo apagões repentinos em casa, acampamentos e exploração ao ar livre.

Com o recurso de inversor bidirecional avançado e bateria menor, o novo AC180 é significativamente mais leve e mais portátil do que os modelos existentes como o AC200P e AC200MAX, dois dos modelos mais populares na loja BLUETTI que conquistaram um grande número de fiéis clientes.

Já a power station EB3A apresenta-se com capacidade de carregamento ultrarrápido, bateria LiFePO4 atualizada, saídas suficientes para várias necessidades e gestão inteligente de energia.

O carregamento da power station garante que a bateria consiga ter 80% de carga em apenas 40 minutos, carregando com uma fonte de eletricidade e com energia solar em simultâneo. O carregamento por energia solar é feito a 200W.

Já o modelo EB70 oferece 10 saídas de alimentação, sendo capaz de alimentar a grande maioria dos produtos essenciais numa grande viagem ou num acampamento, longe de tomadas.