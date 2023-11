Os trabalhos do WhatsApp procuram trazer novidades para este serviço de mensagens da Meta. São por demais conhecidas as novas funcionalidades e as melhorias que estão a ser apresentadas de forma constante. A mais recente quer dar aos utilizadores ainda mais privacidade. Para isso este serviço permitirá que os utilizadores criem perfis alternativos.

A segurança, a privacidade e outros princípios focados nos utilizadores têm sido a base dos desenvolvimentos do WhatsApp. Este serviço da Meta tem procurado resolver problemas e dar a todos novas oportunidades nas suas apps e no que estas oferecem.

Na mais recente versão beta da app do WhatsApp vem mostrar uma novidade que este serviço prepara para revelar em breve. Falamos da possibilidade de criar perfis alternativos que vão ser mostrados a todos os que não constam da lista de contactos do utilizador.

Estes perfis vão permitir que o utilizador consiga mascarar as suas informações e assim manter-se com um nível de privacidade mais elevado. Presente como uma nova opção na área de perfis, os utilizadores podem ali criar esta alternativa.

Esta novidade será particularmente útil para quem está presente em muitos grupos e com utilizadores fora dos seus contactos. Desta forma consegue manter o seu anonimato e apresentar informação diferente e menos detalhada que a que tem para os que são mais próximos.

Com testes internos a decorrer, espera-se que muito em breve a novidade possa começar a ser avaliada e testada no programa beta. Depois, será incorporada na versão final e acessível a todos os utilizadores, provavelmente no Android e também na app do iOS.

Esta é uma novidade importante que o WhatsApp agora prepara para garantir a privacidade dos utilizadores. É uma forma simples, mas que dá aos utilizadores o controlo total que estes necessitam sobre a sua informação pessoal e o que querem revelar, quer para os seus contactos ou para outros com que interajam.