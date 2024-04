Eclipse solar não foi visível em todo o lado, mas NASA mostrou-o ao mundo, Veja as imagens!

Ontem, a Lua alinhou-se com a Terra e o Sol, num eclipse solar total que poucos países tiveram oportunidade de ver. Apesar disso, a NASA tratou de o partilhar com o mundo, por via de imagens verdadeiramente surpreendentes. Espreite!

Um eclipse solar total mergulhou as cidades do México, Estados Unidos e Canadá na escuridão, durante o dia, e obrigou os curiosos a equiparem-se com os óculos adaptados ao fenómeno.

O anunciado e aguardado espetáculo não foi visível para todos, mas a NASA entregou imagens que seriam impossíveis a qualquer pessoa na Terra obter.

A par das fotografias que empresas privadas com satélites, como a SpaceX, tiraram do eclipse solar, a agência espacial americana partilhou o fenómeno pelos olhos dos seus astronautas na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), ou seja, registos conseguidos a partir do espaço.

Os astronautas da NASA conseguiram testemunhar "não uma, mas duas perspetivas do eclipse". Eles puderam ver "não apenas a Lua a passar à frente do Sol", mas também a "sombra da Lua a passar por cima da Terra".