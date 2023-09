Crédito à Habitação: conheça as possíveis medidas do Governo

Sobre o crédito habitação não há muito a dizer. As taxas Euribor têm vindo a atingir valores históricos e ainda ontem o Banco Central Europeu subiu as taxas Euribor em 25 pontos base. É o sufoco para muitas famílias que precisarão certamente de ajuda nos próximos tempos. O Governo Português vai anunciar na próxima semana medidas para aliviar as prestações.

O Governo Português está a preparar medidas para reduzir ou estabilizar prestações ao banco. Segundo revela o Expresso, os detalhes continuam a ser ultimados e apenas devem ser conhecidos na totalidade daqui a uns dias, após aprovação no Conselho de Ministros.

No entanto, segundo o Expresso, as famílias com empréstimos vão poder optar por uma solução que reduzirá de imediato a taxa de juro associada ao crédito, fixando o valor a pagar mensalmente durante dois anos. Depois, de forma gradual, a redução é compensada nas prestações seguintes até ao fim do empréstimo.

Na prática, os portugueses deverão começar a pagar menos agora de prestação, mas o valor final poderá manter-se (sendo os juros distribuídos ao longo do tempo da prestação).

Em termos de valores, o "desconto" atual poderá chegar a 25% do valor atual da Euribor, ou seja, em vez de pagarem uma prestação sobre a totalidade do indexante, que anda agora nos 4,040% a 6 meses e nos 4,159% a 12 meses, pagariam apenas sobre três quartos. Seriam cerca de 3% (mais spread) em vez de 4%, o que permitirá reduzir em cerca de 60 euros a prestação mensal por cada cem mil de empréstimos a 30 anos.

Crédito à Habitação: Vamos a um exemplo...

Num crédito de 300 mil euros, a prestação diminuiria quase 180 euros, de 1520 para 1347, e num contrato de 200 mil euros passaria de 1013 para 898. Clientes com prazos de empréstimos mais curtos, de 20 ou 10 anos, por exemplo, teriam descidas ligeiramente inferiores em valor absoluto (52 e 48 por cada cem mil, respetivamente) mas bastante inferiores em termos proporcionais.

Do que se sabe, a nova medida deverá ser acessível a todos os clientes bancários com crédito. Segundo o Expresso, esta medida pode ter um custo de cerca de 250 mil milhões de euros. De referir também que as taxas Euribor voltaram a subir hoje.