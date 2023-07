Está tudo bem, Musk? Utilizadores do Twitter terão um limite de tweets para ver por dia

O Twitter não está igual e devemo-lo a Elon Musk. Apesar das diferenças notórias e das queixas consequentes, o empresário não para e as "musksices" continuam... Agora, anunciou um limite máximo de tweets que cada utilizador pode ver, por dia.

Há umas horas, Elon Musk utilizou o seu meio predileto para anunciar mais mudanças no Twitter: um limite temporário de tweets que cada utilizador pode ver, por dia, tendo em conta o tipo de conta que tem na rede social.

Segundo partilhou, as contas verificadas estão limitadas a ver 6.000 tweets, por dia; as não verificadas estão limitadas a 600; e as novas não verificadas contentam-se com apenas 300. Isto, para "lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema".

Um tempo depois de anunciar os limites temporários de visualização de tweets, Elon Musk aumentou o número que havia estipulado, anteriormente: 8.000 para contas verificadas; 800 para não verificadas; e 400 para novas não verificadas.

De imediato, surgiram comentários de utilizadores insatisfeitos, como @Dabsyboi, que recordou um tweet de dezembro do ano passado, onde Elon Musk sondava sobre se devia abandonar a posição de chefe do Twitter, bem como outros a prever o fim da rede social.

Não é claro quanto tempo durará este limite imposto pelo Twitter. Contudo, o desagrado é real e os utilizadores já encheram Elon Musk de pedidos de justificação.