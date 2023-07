Youtubers rebaixaram um Fiat Panda à classe de aberração

Nem sempre a imaginação consegue bons resultados na realidade. E se estes youtubers pensavam fazer um projeto interessante, conseguiram sim uma aberração. Seja como for, o resultado mexe com a nossa mente e dá aspeto de uma falha da "matrix". Venham conhecer este Fiat Panda rasteirinho.

Transformação de um Fiat Panda levado ao extremo

Não, não está a alucinar, e não, isto não é uma imagem daquelas que hoje se explica pela intervenção da IA. O que estão a ver é um Fiat Panda rebaixado de tal forma que parece enterrado no pavimento, uma espécie de erro na programação que mistura a realidade com a imaginação.

Se ainda está desconfiado, então só resta mesmo ver o vídeo, pois traduzir em palavras também não iria ajudar muito. Para memória futura, este "carro" foi construído pelo canal italiano do YouTube Carmagheddon, usando um Fiat Panda de primeira geração adquirido num ferro-velho.

Os artistas cortaram a carroçaria do Fiat longitudinalmente, logo abaixo da dobradiça superior da porta, deixando apenas com as soleiras das janelas, os pilares, o teto e o capô do carro para o transformar (ou tentar) novamente num veículo.

E foi o que fizeram. A equipa reforçou a carroçaria com uma estrutura em caixa e suspendeu os cantos do capot com rodízios. Ficou com 3 centímetros de distância ao solo, ou seja, apenas o suficiente para não ficar preso em cada tampa de saneamento.

Quanto à parte automóvel em si, é apenas um triciclo com um motor a dois tempos, porque obviamente não há espaço para a transmissão ou rodas originais.

O condutor consegue entrar, mas de condução tem pouco, dado que tem a visão bloqueada pela direção, pelo motor e pelo para-brisas fumado. Há uma GoPro no tejadilho que transmite para um telemóvel no cockpit. Parece difícil de conduzir, já para não dizer que é apertado - e aparentemente cospe gravilha para a cara do condutor.

Contudo, e feitas as contas, continua a parecer um carro e continua a ser conduzido. Se é o carro mais baixo do mundo, cabe aos detentores de recordes decidir; para o resto de nós, é suficientemente curioso para entreter. E é só isso que precisa de ser.