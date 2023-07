Mais recente Nintendo Direct revela próximas novidades

A mais recente Nintendo Direct que a Nintendo emitiu na semana passada, veio revelar/confirmar muitas novidades que muitos jogadores estarão ansiosamente a aguardar. Venham conhecê-las...

A Nintendo emitiu recentemente mais uma Nintendo Direct, uma iniciativa periódica onde a marca japonesa levanta o véu sobre o que se encontra em preparação para as suas consolas, seja jogos ou outro tipo de produtos.

Nesta Nintendo Direct, a companhia revelou uma grande variedade de títulos que chegarão à Nintendo Switch. Alguns irão chegar ainda no decorrer deste ano, e muitos outros só deverão ficar disponíveis no início do próximo.

De entre os jogos anunciados, destacam-se títulos como Super Mario Bros. Wonder, a mais recente evolução dos jogos em 2D do Mario – e o primeiro capítulo da série Super Mario Bros. em mais de dez anos – disponível a partir de 20 de outubro de 2023 ou Super Mario RPG, o primeiro RPG da série Super Mario, disponível com novos gráficos a partir de 17 de novembro.

Mas há muito mais... venham ver...

A Lista de novidades:

Super Mario Bros. Wonder: A próxima evolução dos jogos de deslocação lateral em 2D da série Super Mario prepara-se para chegar à Nintendo Switch. Quando o jogador toca numa flor fenomenal, desbloqueia os fenómenos do mundo – os canos poderão ganhar vida, poderão surgir hordas de inimigos ou as personagens poderão mudar de aspeto, por exemplo – transformando a jogabilidade de formas imprevisíveis. Muito entusiasmo e diferentes surpresas esperam por si em cada nível. Super Mario Bros. Wonder inclui a princesa Peach, a princesa Daisy e o Yoshi como personagens jogáveis, para além das mais familiares, como o Mario, o Luigi e o Toad. Além disso, Super Mario Bros. Wonder marca a estreia do mais recente item de transformação do Mario, o qual permite que se transforme em Mario Elefante. Que outras surpresas poderão estar contidas neste jogo? Mais informações serão divulgadas numa data futura. Super Mario Bros. Wonder chega à Nintendo Switch a 20 de outubro, totalmente localizado em português europeu. O jogo já se encontra disponível para pra aquisição na Nintendo eShop.

Super Mario RPG: Lançado originalmente apenas no Japão e nos Estados Unidos na Super NES, Super Mario RPG apresenta-se agora com gráficos renovados. Junte-se ao Mario, Bowser, princesa Peach e às personagens originais Mallow e Geno num RPG repleto de voltas, reviravoltas e tesouros. O Mario deverá unir forças com os seus aliados para enfrentar uma força ameaçadora conhecida por The Smithy Gang para recuperar sete estrelas e reparar a Star Road. Quer tenha jogado o título original ou tenha ainda de empreender esta aventura, prepare-se para mergulhar a fundo na versão para a Nintendo Switch do primeiro RPG da série Super Mario. Super Mario RPG chega à Nintendo Switch a 17 de Novembro.

Uma versão com gráficos melhorados de Luigi’s Mansion 2, lançado originalmente para a Nintendo 3DS, encontra-se em desenvolvimento para a Nintendo Switch. Conseguirá o Luigi reunir coragem suficiente para salvar o Vale das Sombras? Explore mansões assombradas repletas de fantasmas assustadores e desafios de arrepiar no ano que vem. Mais informações serão divulgadas no futuro.

Pikmin 4: Damos-lhe as boas-vindas à Brigada de Resgate. Neste jogo, irá assumir o papel do novo recruta e poderá mudar o aspeto da sua personagem ao seu gosto antes de partir à aventura com o capaz “salvacão” Otchin e as criaturas semelhantes a plantas chamadas Pikmin. Não conhece a série? Não se preocupe – esta aventura é um excelente ponto de partida para todos aqueles que querem saber mais sobre os Pikmin. Reúna tesouros por todo o planeta para reparar o radar da nave especial da Brigada de Resgate e desbloquear novas áreas para explorar, incluindo cavernas subterrâneas, onde poderá deparar-se com ambientes completamente diferentes dos da superfície. Pikmin 4 também inclui batalhas Dandori, cujo objetivo é tentar reunir mais objetos do que o adversário dentro do tempo limite para vencer e assim salvar o náufrago. Além disso, pela primeira vez na série Pikmin, poderá partir em expedições noturnas. Mas assim que cai a noite, as criaturas ficam descontroladas, por isso terá de manter-se alerta. Felizmente, poderá contar com os novos Pikmin pirilampos para afastar o perigo. Isto e muito mais esperam por si neste planeta inexplorado quando Pikmin 4 aterrar na Nintendo Switch a 21 de Julho. Além disso, estará disponível uma demo de Pikmin 4 na Nintendo eShop a 29 de junho. Recordamos que a versão europeia do jogo conterá o idioma português do Brasil.

Pikmin 1 e Pikmin 2: Versões HD dos dois primeiros jogos da série Pikmin, lançados originalmente para a Nintendo GameCube, chegam à Nintendo eShop ainda hoje. Os jogos estarão disponíveis individualmente ou num conjunto com ambos os títulos. Uma versão física com os dois títulos também estará disponível a 22 de setembro. Com a inclusão deste dois títulos na Nintendo Switch, os quatro jogos principais da série Pikmin – Pikmin 1, Pikmin 2, Pikmin 3 e, a partir de 21 de Julho, Pikmin 4 – poderão ser jogados na mesma consola.

Conteúdos The Hidden Treasure of Area Zero para Pokémon Scarlet ou Pokémon Violet: Mais Pokémon, locais e histórias esperam por si nestes conteúdos adicionais*3, divididos em duas partes para Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. Nesta história, irá deixar para trás a região de Paldea e explorar ainda mais o mundo de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. A parte 1: The Teal Mask tem lançamento previsto no outono de 2023, ao passo que a a segunda, The Indigo Disk, tem lançamento previsto no inverno de 2023. Os conteúdos adicionais The Hidden Treasure of Area Zero estão já disponíveis para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Detective Pikachu Returns: Descubra as origens do grande detetive Pikachu. Una esforços com um Pikachu durão e aficionado do café que se considera um grande detetive para desvendar inúmeros mistérios por toda a Ryme City. Com a ajuda de muitos outros Pókemon, Tim Goodman e o seu Pikachu tagarela trabalham em equipa para resolver uma série de misteriosos incidentes neste jogo de aventuras cinemático. Procure as pistas em Detective Pikachu Returns, disponível para a Nintendo Switch a 6 de Outubro. O jogo já está disponível para pra aquisição na Nintendo eShop.

WarioWare: Move It!: Prepare-se para mais microjogos estrambóticos no novo jogo WarioWare. Segure dois comandos Joy-Con e mexa o corpo para superar uma variedade de microjogos de ritmo rápido. Se reagir rapidamente com os movimentos certos, estará no caminho certo para a vitória. Sincronize os seus movimentos para superar todos os microjogos. Além disso, até quatro jogadores poderão divertir-se em vários minijogos no modo Party. Mova o corpo em mais de 200 microjogos vertiginosos em WarioWare: Move It!, disponível para a Nintendo Switch a 3 de Novembro. O jogo já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Novos amiibo da Zelda e do Ganondorf têm lançamento previsto no inverno de 2023. Um grande número de jogadores está neste momento a explorar Hyrule em The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mas a aventura ainda pode ser potenciada com a utilização de determinadas figuras amiibo para desbloquear valiosos objetos no jogo, assim como tecido especial para o planador, que ajudarão o Link na sua aventura.

Parte 5 do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais: A nova pista Percurso Sanitário prepara-se para queimar borracha na parte 5 dos conteúdos Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais. Mais personagens serão também incluídas: Petey Piranha, que fez a sua estreia em Mario Kart: Double Dash!!; Lagartola, de Mario Kart 7; e Kamek, de Mario Kart Tour. A parte 5 dos conteúdos acelera até à Nintendo Switch no verão. O Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais inclui seis partes distintas, com oito pistas cada, as quais serão lançadas até ao final de 2023. É possível comprar o Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais em separado na Nintendo eShop, ou usufruir deste sem custos extra como parte de uma adesão paga ao Nintendo Switch Online + Pack de expansão.

Splatoon 3: O próximo Splatfest de Splatoon 3 já foi confirmado! “Que sabor de gelado prefere: baunilha, morango ou menta com chocolate?” Este Splatfest 5 terá lugar das 01h00 de 15 de julho até às 01h00 de 17 de julho (hora continental). Conduza o seu sabor preferido à vitória. Além disso, poderá espalhar tinta em batalhas temáticas com desafios. Mais eventos “tintáticos” estão a caminho.

Batman: Arkham Trilogy: Torne-se o derradeiro protetor de Gotham City na trilogia da Rocksteady aclamada pela crítica, que se prepara para chegar à Nintendo Switch num único pack, incluindo todos os conteúdos adicionais. As escaramuças de Batman: Arkham Asylum agravam-se na devastadora conspiração contra os reclusos de Batman: Arkham City e culminam no derradeiro confronto pelo futuro de Gotham em Batman: Arkham Knight. Acelere pelas ruas e sobrevoe os arranha-céus de Gotham City na mais completa e definitiva experiência Batman, disponível em exclusivo para a Nintendo Switch no Outono.

Palia: Neste encantador jogo de simulação de aventuras de instalação gratuita*6 encontrará um mundo impressionante onde poderá criar a vida e a casa dos seus sonhos. Desvende os mistérios desta aventura em constante evolução e faça novas amizades pelo caminho, desde habitantes da povoação até jogadores de todo o mundo. Crie a sua própria personagem e reúna materiais pelas paisagens e biomas de Palia para construir a casa dos seus sonhos. Palia é um aconchegante título multijogadores online, no qual os amigos podem visitar as casas uns dos outros e partir em aventuras pelo mundo inteiro numa comunidade acolhedora, divertida e amigável. Palia chega à Nintendo Switch no Inverno.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: The Last Spark Hunter: Apresentamos os mais recentes conteúdos adicionais*1 pagos para Mario + Rabbids Sparks of Hope. Em The Last Spark Hunter, o Mario e os seus amigos partem à aventura num planeta musical, repleto de novas áreas para explorar e novos inimigos para combater. Descubra as maravilhas e os perigos que esperam por si neste mundo de melodias. The Last Spark Hunter está disponível. Uma demo do jogo principal também já está disponível na Nintendo eShop.

DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince: Acompanhe Psaro, um príncipe amaldiçoado, e a sua companheira Rose, enquanto percorrem o reino demoníaco de Nadiria. À medida que as estações vão mudando, explore e recrute monstros, combine livremente os monstros que desenvolveu para criar aliados mais poderosos e enfrentar inimigos com a sua equipa de monstros definitiva. DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince chega à Nintendo Switch a 1 de Dezembro.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1: A série de jogos que deu origem ao género de ação furtiva chega à Nintendo Switch. Viva a entusiasmante história cinemática da série METAL GEAR à medida que se infiltra em fortalezas inimigas e impede as organizações que possuem armas de destruição maciça de desencadearem uma guerra total. Esta coleção inclui os jogos Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, juntamente com os títulos que deram início à série – Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake e as versões para a NES de Metal Gear e Snake’s Revenge – além de vários outros conteúdos bónus. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 chega à Nintendo Switch a 24 de Outubro e já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop. Os títulos Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty e Metal Gear Solid 3: Snake Eater também poderão ser adquiridos individualmente na Nintendo eShop.

Sonic Superstars: Acelere com o Sonic e os seus amigos através das místicas Northstar Islands neste frenético novo jogo de deslocação lateral em 2D. Avance por 12 novas áreas na pele de uma das quatro personagens disponíveis e assista ao regresso de um velho inimigo. Recorra ao poder das sete novas esmeraldas para se mover e atacar de forma dinâmica, podendo escalar cascatas, multiplicar-se e muito mais. E, pela primeira vez na série, pode percorrer toda a campanha na companhia de outros jogadores, graças ao modo cooperativo local, disponível para até quatro jogadores*4. Combine os seus poderes contra o Dr. Eggman e o Fang quando Sonic Superstars chegar à Nintendo Switch no Outono.

Just Dance 2024 Edition: A popular série de jogos de música está de volta com a sua mais recente atualização: Just Dance 2024 Edition, que inclui 40 faixas musicais, desde novos sucessos a clássicos célebres. Estabeleça ligação com até cinco amigos ou familiares para experienciar uma festa de dança interminável com os modos multijogadores online e local. Cada temporada trará novos conteúdos, como músicas, um registo de progressão dedicado e recompensas. Ganhe avatars, fundos, crachás e pseudónimos para criar um Dancer Card ao seu gosto e mostrar toda a sua personalidade no jogo. Além disso, a versão do jogo para a Nintendo Switch incluirá um mês de acesso gratuito ao serviço de streaming Just Dance+, dando-lhe acesso a centenas de músicas e benefícios sazonais exclusivos. A festa de Just Dance 2024 Edition arranca a 24 de Outubro.

MythForce: Aventure-se por criptas e castelos na companhia dos seus amigos neste título roguelike corpo a corpo na primeira pessoa inspirado nos desenhos animados das manhãs de sábado. Enfrente a masmorra a solo ou una forças com até três amigos no modo de cooperação*5 online para desbravar as Cursed Lands em constante mutação. A sua missão é impedir que o maléfico Deadalus assuma o controlo, mas não será fácil. Recorra a armas medievais e magia lendária para arrasar com ondas de monstros. MythForce chega à Nintendo Switch este ano.

Penny’s Big Breakaway: Nesta aventura de plataformas em 3D da equipa de Sonic Mania, explorará o colorido mundo de Macaroon na pele da Penny e do seu novo amigo animado, Yo-Yo. Execute acrobacias cheias de estilo para se esquivar do rabugento Emperor Eddie e das suas hordas de pinguins no modo de história. Já no modo Time Attack terá de potenciar o Yo-Yo para proteger a Penny e colocar à prova a sua velocidade para desbloquear objetos especiais e concluir níveis secretos. Penny’s Big Breakaway chega à Nintendo Switch em inícios do ano que vem.

Fae Farm: Um mundo mágico espera por si neste RPG multijogadores com elementos de simulação de quintas. Construa, cultive e decore para ampliar a sua propriedade partilhada e explore a ilha mágica de Azoria. Crie a sua personagem e recorra a novas vestimentas e decorações para a quinta para personalizar a sua aventura. Quando mais aconchegante for o seu lar, mais recompensas irá desbloquear! Cultive uma quinta encantada com até quatro jogadores nos modos multijogadores online ou local. A progressão pode até ser partilhada ao criarem itens, cuidarem das plantações e explorarem o mundo circundante em conjunto. Fae Farm chega à Nintendo Switch como exclusivo para consolas a 8 de setembro. Com a pré-aquisição do jogo na Nintendo eShop, receberá o conjunto exclusivo Cozy Cabin Variety Pack.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R: Pela primeira vez, os jogadores da Nintendo podem experienciar as batalhas visualmente explosivas e de ação frenética do segundo capítulo da série STAR OCEAN. Após uma missão falhada, Claude, um oficial da federação, vê-se encalhado num planeta subdesenvolvido. Lá conhece a Rena, que possui poderes místicos. Jogue na pele de uma destas personagens e tome decisões que afetarão o seu destino. STAR OCEAN THE SECOND STORY R é um remake do clássico RPG de ficção científica de 1998, renovado com gráficos impressionantes que combinam ambientes em 3D com personagens pixelizadas em 2D. Além disso, as novas funcionalidades de combate permitirão aos jogadores executarem batalhas com precisão estratégica. STAR OCEAN THE SECOND STORY R chega à Nintendo Switch a 2 de Novembro.

Persona 5 Tactica: Os Phantom Thieves estão de volta neste spin-off tático de Persona 5. Reúna uma equipa de heróis nesta entusiasmante aventura de combate que decorre no icónico universo da série Persona. Após um estranho incidente, os Phantom Thieves encontram-se em grande perigo até que uma misteriosa revolucionária os resgata e propõe um acordo em troca da sua ajuda. Construa uma equipa de três heróis a partir de oito personagens jogáveis, equipando uma variedade de armas para arrasar com exércitos opressores em batalhas por turnos. Uma revolta emotiva terá início quando Persona 5 Tactica aterrar na Nintendo Switch a 17 de Novembro.

Vampire Survivors: Os demónios chegaram e não há para onde fugir ou se esconder. Enfrente investidas de monstros durante 30 minutos e quanto mais tempo sobreviver, mais fortes estes vão ficando. Reúna tesouros dos inimigos derrotados para obter upgrades e assim esquivar-se à morte. Com modo de cooperação local, até quatro jogadores poderão correr, morrer e tornar-se poderosos em conjunto. Tem o que é preciso para sobreviver? Descubra-o quando Vampire Survivors chegar à Nintendo Switch a 17 de Agosto.

Silent Hope: Sete guerreiros mudos deverão trabalhar em conjunto para encontrar o rei. Neste RPG de ação, terá de explorar o Abyss e as suas masmorras em constante mudança com sete guerreiros silenciosos, cada um com as suas habilidades e estilos de luta característicos. Após percorrer cada masmorra, regressará à base com os teus tesouros, onde poderá criar equipamento melhorado para explorar a maior profundidade e tornar-se mais forte, aumentando os heróis de nível para enfrentarem os desafiantes bosses que se escondem nas profundezas. Silent Hope chega à Nintendo Switch a 3 de Outubro.

Headbangers Rhythm Royale: Jogue online nesta battle royale de ritmo em que ganha o último pombo sobrevivente! Até 30 jogadores poderão arrancar as penas uns aos outros em mais de 20 minijogos musicais. Prepare-se para abanar as penas em Headbangers Rhythm Royale, disponível para a Nintendo Switch a partir de 31 de Outubro.

Gloomhaven: Conduza os seus mercenários à riqueza ou à perdição nesta adaptação do popular jogo de tabuleiro, que mistura batalhas de cartas por turnos com elementos de RPG. A sua missão será explorar masmorras amaldiçoadas com mercenários de índole duvidosa: escolha entre 17 personagens diferentes e domine mais de 1000 habilidades únicas. Aperfeiçoe o seu baralho, estabeleça sinergias e enfrente um desafio cada vez mais em que cada escolha afetará o seu destino. Gloomhaven chega à Nintendo Switch a 18 de Setembro. As edições Mercenaries e Gold já estão disponíveis para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Manic Mechanics: Neste caótico jogo de cooperação, até quatro amigos*4 *5 assumem o papel de mecânicos que têm de reparar rapidamente veículos para obter pontos e assim subir na vida em Octane Isle. Repare o maior número de carros, camiões, motas (e tratores, minissubmarinos e ovnis…) possível antes que termine o tempo. Quanto mais depressa trabalhar, maior o caos que semeará: fugas de combustível, pneus que explodem, robôs em curto-circuito, vacas em debandada e até raptos alienígenas. Demonstre os seus talentos para a mecânica quando Manic Mechanics chegar à Nintendo Switch como exclusivo temporário para consolas a 13 de Julho. O jogo já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – TURBOCHARGED: Os carros mais radicais do mundo estão de volta com um nível elevado de diversão! Acelere em loucas corridas cheias de ação com mais de 130 veículos e execute manobras estonteantes para evitar obstáculos, encontrar atalhos e derrotar os rivais. Dê asas à sua criatividade modificando os seus veículos e construindo as suas próprias pistas. Compita através de uma ligação local no modo de cooperação em écran dividido. E até 12 jogadores poderão partir para as pistas online. Sente-se ao volante neste jogo, disponível para a Nintendo Switch a 19 de Outubro.

Torneios europeus: Após quatro anos de ausência, o Splatoon European Championship está de volta. Equipas de 12 regiões de toda a Europa já se encontram a competir em torneios regionais de Splatoon 3 que consistem em Turf Wars e Anarchy Battles. As equipas vencedoras de cada região avançarão para a final europeia em Frankfurt, na Alemanha, ainda este ano. A apresentação também revelou que o Mario Kart 8 Deluxe European Championship 2023 terá lugar em breve. Mantenha-se atento às redes sociais da Nintendo para mais informações sobre os torneios.