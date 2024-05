Jogo The Forever Winter recebe primeiro trailer de jogabilidade

Os estúdios indie Fun Dog Studios revelaram recentemente um (o primeiro) trailer mostrando a jogabilidade do seu próximo jogo, The Forever Winter. Trata-se de um Shooter PvEvE que parece interessante. Venham ver...

Os estúdios indie Fun Dog Studios são formado por veteranos no desenvolvimento de jogos como Horizon: Zero Dawn, DOOM Eternal, Killzone, Hawken ou Mass Effect.

Atualmente, encontram-se a trabalhar no seu próximo trabalho, The Forever Winter e recentemente revelaram o primeiro trailer que revela a jogabilidade do jogo.

The Forever Winter é um shooter com uma mecânica de esquadrões (squad-based) e forte componente tática, onde os jogadores lutam para sobreviver contra gigantescas máquinas de guerra.

Em The Forever Winter, os jogadores entram num conflito complexo e enleado PvEvE (player versus Environment versus Environment) com várias fações em confronto. Cada uma apresenta os seus objetivos e motivações.

Os esquadrões podem ter quatro jogadores (ou companheiros de esquadrão controlados por IA) e enfrentam (ou passam despercebidos) hordas de inimigos colossais enquanto saqueiam os caídos em combate, numa corrida desesperada para garantir o que resta dos escassos recursos da Terra.

Com os despojos de guerra, o jogador irá construir o seu arsenal que lhe vai proporcionando gradualmente, a possibilidade de lutar contra inimigos maiores e mais fortes....

Mas... a guerra nunca vai terminar. "Você nunca ganhará", é o lema de The Forever Winter, no qual a vitória consiste apenas em conseguir permanecer vivo e voltar para casa com loot e saque.

“O nosso trabalho em The Forever Winter começou com uma verdade simples: a Guerra é um Inferno. Há um tempo e um lugar para a fantasia de se poder ser um super soldado, mas, francamente, isso já foi feito uma e outra vez.” refere Miles Williams, CEO e Creative Director da Fun Dog Studios. "Com The Forever Winter, queríamos redefinir a vitória apenas como o simples facto de conseguir sobreviver – garantindo que cada batalha seja duramente travada e que cada derrota seja uma lição aprendida. O jogador será recompensado por lutar da forma mais inteligente, e por manter a consciência situacional num mundo que projetámos para ser tão implacável quanto inesquecível."

The Forever Winter será lançado para PC incialmente, ainda sem data de lançamento confirmada.