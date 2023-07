Green IT: Como reduzir o seu custo energético no contexto das TI

A computação verde (ou Green IT) não significa necessariamente custos acrescidos para as empresas. Pelo contrário. Como empresa comprometida na gestão social e ambientalmente responsável das suas soluções líderes em cibersegurança, a ESET apresenta contribuições para práticas eficientes mais verdes no âmbito das tecnologias de informação.

Gerir um negócio tornou-se mais dispendioso desde que a inflação e o aumento dos preços da energia precipitaram uma nova era de medidas de poupança para que as empresas pudessem manter os seus bons resultados. Estes esforços estão alicerçados numa mudança contínua para soluções apoiadas na nuvem, o que deverá ajudar as empresas a reduzir os seus custos de infraestrutura, rede, equipas e localização.

No entanto, a resposta à inflação e ao aumento dos preços não deve apenas estar orientada no sentido de reduzir os custos da empresa. Hoje, é importante atuar para promover práticas mais verdes no âmbito das tecnologias da informação (ou Green IT). E embora as mudanças que visem a transição ecológica possam ser percecionadas como mais dispendiosas, a verdade, como explica a ESET, é outra.

Como é que a Green IT melhora a sustentabilidade das empresas

O termo Green IT refere-se à prática de utilizar uma conceção, fabrico, utilização e descarte ambientalmente sustentáveis de computadores, componentes e outras tecnologias para limitar o seu impacto negativo no ambiente. Isto inclui uma redução planeada das emissões de carbono e dos requisitos energéticos, promovendo a sustentabilidade através da utilização de materiais renováveis e de uma economia circular.

Para as empresas, isto significa aprovar práticas como a potencial subcontratação de certas partes das necessidades empresariais, como as TI, uma vez que, nesse caso, os custos incorridos com, por exemplo, a manutenção do centro de dados, vão para a outra empresa. No entanto, a eficácia da empresa não deve ser afetada negativamente, uma vez que esta transação serve dois objetivos: (1) tornar a empresa mais eficaz, delegando tarefas de TI a profissionais (como a cibersegurança da rede), e (2) reduzir a pegada energética da empresa, reduzindo o seu impacto direto no ambiente.

Em termos práticos, também gera poupanças de custos. Por exemplo, a calculadora de custos de gestão na nuvem da ESET deve bastar para convencer qualquer empresa sobre os benefícios de passar de soluções locais para soluções baseadas na nuvem.

Com o dinheiro poupado, as empresas terão mais liberdade para investir noutras práticas para cumprir as futuras leis que exigem mais medidas de transição ecológica, como as indicadas pela União Europeia.

Para as empresas, a transição ecológica também altera a composição das suas cadeias de fornecimento

A subcontratação é apenas uma forma de alterar a cadeia de fornecimento de uma empresa, mas à medida que cada vez mais empresas começam a adotar práticas mais ecológicas, o lado logístico da tomada de decisões exigirá que se repensem as práticas empresariais contemporâneas.

Uma dessas práticas, com potenciais consequências negativas, é o despedimento de funcionários por motivos de redução de custos. Com o despedimento de funcionários a empresa pode poupar nos salários, mas também perder em capacidade criativa e mão-de-obra qualificada, que precisariam depois de repor, criando mais pressão interna e reduzindo a capacidade de resposta a variados desafios, incluindo incidentes relacionados com as TI.

Com as práticas ecológicas, os custos podem ser reduzidos de uma forma em que a empresa não perde a sua vantagem competitiva e mais-valias. Em vez de despedir funcionários, a empresa poderia investir em mais práticas de trabalho-remoto, reduzindo os requisitos energéticos e logísticos da empresa, e assim poupando nos custos energéticos, renda, estacionamento, entre outros.

Um passo fácil rumo a práticas mais ecológicas é desligar dispositivos. Equipamentos como impressoras, ACs, monitores e luzes devem ser desligados quando não estão a ser utilizados. Os departamentos de vendas e marketing também têm um papel a desempenhar na Green IT. Escolher equipamento duradouro e que consuma a menor quantidade de energia necessária para as tarefas é uma forma de reduzir a pegada de carbono das TI. Por exemplo, os trabalhadores remotos tendem a utilizar computadores mais portáteis, que consomem menos energia do que os desktops.

O simples facto de procurar empresas de cadeia de fornecimento com base nas suas práticas e proteções ambientais contribui em muito para a transição de uma empresa para uma maior sustentabilidade, transmitindo as melhores práticas ao longo da cadeia.

Indo mais longe, as empresas também podem obter um certificado, de acordo com a norma ISO 14001, que demarca e mapeia uma estrutura que uma empresa ou organização pode seguir para estabelecer um sistema de gestão ambiental eficaz. Concebida para qualquer organização, independentemente da sua atividade ou setor, ela pode garantir à gestão e aos funcionários da empresa, bem como às partes interessadas (stakeholders) externas, que o impacto ambiental está a ser monitorizado e melhorado.

Como é que a ESET pode influenciar a tomada de decisões ecológicas

Na ESET, os produtos são continuamente melhorados, concentrando-se em áreas consideradas importantes para as práticas atuais. No que diz respeito ao ambiente, a ESET oferece serviços baseados na cloud para pequenas e médias empresas através da sua ESET PROTECT Platform, que ajuda a reduzir os custos, uma vez que não há necessidade adicional de hardware, software, patches de aplicações ou pessoal.

Com as suas ofertas orientadas para grandes empresas, como o ESET PROTECT Elite e o MDR, a ESET ajuda as empresas com a alocação de recursos. As suas soluções MDR podem ajudar o pessoal de TI qualificado, já sobrecarregado com outras tarefas, a gerir a segurança, reduzindo o risco e permitindo a continuidade das operações, tornando a complexidade do negócio mais administrável.

Em suma, a ESET, com as suas três décadas de experiências em cibersegurança em todo o mundo, dispõe de um enorme know-how na proteção de clientes em todos os setores, além de conhecimentos especializados em várias indústrias. A utilização das soluções ESET permite tirar partido dessa experiência, protegendo o progresso exigido pela transição ecológica, para um futuro mais verde e sustentável.