Um dos maiores problemas dos carros elétricos é a sua autonomia. A Tesla tem procurado contornar esta situação com baterias cada vez mais eficientes. A empresa revelou agora quais os fatores que toma em consideração quanto tem de calcular a autonomia dos seus carros elétricos.

Como a Tesla calcula autonomia dos carros elétricos

Não é fácil obter uma leitura da autonomia estimada muito precisa em qualquer carro elétrico atualmente no mercado. São muitos os fatores que precisam ser considerados, alguns dos quais podem ser um pouco mais difíceis de prever, dada a sua complexidade.

A Tesla consegue transmitir aos seus carros valores próximos da realidade e isso garante aos condutores uma segurança adicional para as suas viagens. Claro que para isso tem em consideração muitos fatores, alguns destes menos óbvios ou um pouco mais complicados de obter.

Numa publicação feita na rede social X, a Tesla revelou com detalhe todos os fatores que a marca considera nesses momentos. É com dados como o estado inicial de carga da bateria, a temperatura inicial, o seu pré-condicionamento, o peso bruto combinado do veículo, o coeficiente aerodinâmico e o consumo de energia específico que esta métrica começa a ser calculada.

Nem todos os fatores usados são óbvios

Além destes dados óbvios, a Tesla revelou ainda outros tomados em conta no cálculo da autonomia durante a viagem. Aqui temos a velocidade e direção do vento, temperatura ambiente, elevação/inclinação, velocidade do trânsito, aceleração/desaceleração média, resistência do piso e consumo de HVAC.

Curiosamente, Tesla também apontou fatores menos óbvios, incluindo humidade e pressão, bem como carga solar e cobertura de nuvens. Outras coisas como a pressão e condição dos pneus ou a superfície da estrada não estavam na lista, embora pudessem ser considerados uma parte importante para determinar a autonomia.

Com estes dados presentes, e seguindo as fórmulas da Tesla, a marca reporta depois a autonomia que os seus carros vão conseguir atingir durante uma viagem ou um trajeto mais curto. Claro que tenta oferecer um valor próximo do real, algo que nem sempre consegue.