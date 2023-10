Uma colisão entre dois carros elétricos, com todo o peso e estrutura reforçada para suportar as novas tecnologias colidiram de frente. Os manequins, femininos, esguios e de estatura baixa safaram-se relativamente bem num acidente com danos consideráveis, mas programados. A Mercedes-Benz afirma que este foi o primeiro teste de colisão do mundo a envolver dois veículos elétricos puros.

Mercedes-Benz colidiu dois elétricos

Estamos a entrar numa era complicada, com cenários híbridos nas estradas. Temos cada vez mais elétricos misturados com térmicos. Há inúmeros novos fatores na condução que poderão surpreender os condutores. No que toca aos elétricos, estes são automóveis “duros”, principalmente para proteção das baterias. Então, como será uma colisão entre dois elétricos?

Bom, a fabricante de automóveis alemã quis ir "acima e além" dos requisitos legais para descobrir o que acontece quando dois veículos elétricos colidem de frente, razão pela qual efetuou um teste de colisão entre um SUV EQS 450 e um EQA 300 no Centro de Tecnologia do Grupo para a Segurança dos Veículos em Sindelfingen, Alemanha.

O SUV elétrico, com um peso de 3 toneladas e o seu irmão mais pequeno, com um peso de 2,2 toneladas, foram lançados um contra o outro a 56 quilómetros por hora com uma sobreposição frontal de 50% - uma colisão deslocada em vez de uma colisão perfeitamente alinhada - para reproduzir acidentes comuns em estradas rurais, como percalços durante a ultrapassagem, afirmou o fabricante de automóveis.

Havia quatro manequins no total, todos equipados com até 150 sensores cada. Após o acidente, os engenheiros da Mercedes-Benz descobriram um baixo risco de ferimentos graves ou fatais. O teste na vida real corroborou o que os engenheiros descobriram em numerosas simulações de computador antes do teste. O mais importante é que o sistema de alta tensão se desligou automaticamente e as baterias de ambos os VEs permaneceram intactas.

Vídeo original

Danos consideráveis, mas vidas preservadas

Nas imagens cinematográficas em câmara lenta acima, é possível ver como o EQA recupera de forma mais agressiva após colidir com o SUV EQS, maior e mais pesado. À medida que colidem, os detritos dos para-choques, capôs e estruturas de colisão frontal são projetados violentamente para o local, enquanto os airbags são acionados quase instantaneamente. Crucialmente, o compartimento dos passageiros também permanece intacto.

As zonas de deformação dos veículos à frente foram concebidas para absorver a energia do impacto, razão pela qual parecem destruídas aquando da colisão. Quando a maior parte da energia cinética é dissipada nas zonas de deformação, o risco de a energia se propagar para o compartimento dos passageiros é reduzido. É claro que isto varia consoante a natureza e as circunstâncias de um acidente.

Para recordar, ambos os veículos elétricos têm uma classificação de segurança Euro NCAP de cinco estrelas, mas ainda não foram testados pela Administração Nacional de Segurança Rodoviária (NHTSA) e pelo Instituto de Seguros para a Segurança Rodoviária (IIHS).

No entanto, baixo risco não significa nenhum risco, e os resultados de um acidente controlado não são indicativos de inúmeros outros cenários do mundo real. Mas, para crédito da Mercedes-Benz, o recente empreendimento é um passo positivo no sentido de levar a segurança dos veículos elétricos mais a sério, à medida que um número crescente de automóveis com baterias pesadas e sistemas de alta tensão chegam às estradas de todo o mundo.

Testes de colisão desta natureza podem ajudar os fabricantes de automóveis a avaliar a segurança dos componentes de alta tensão e das baterias de elevada densidade energética, a compreender como estes componentes se comportam em circunstâncias extremas e podem ser cruciais para garantir a segurança dos ocupantes e dos socorristas. Já vimos em várias ocasiões como os incêndios em veículos elétricos são difíceis de extinguir devido a fugas térmicas.

Não queremos apenas zero mortes no trânsito até 2050 e metade do número de mortes no trânsito e ferimentos graves até 2030 em comparação com 2020. O nosso objetivo até 2050 é zero acidentes envolvendo um veículo Mercedes-Benz.

Afirmou Markus Schäfer, diretor de tecnologia e membro do conselho de administração do Mercedes-Benz Group AG.